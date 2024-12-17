"Нафтогаз" зменшив сплату податків на 3,7 млрд грн

У січні-листопаді за підсумками своєї діяльності підприємства Групи “Нафтогаз” сплатили в державний бюджет України податків на суму понад 80 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що підприємства Групи спрямували понад 74 млрд грн у державний бюджет і 6 млрд грн – у місцеві бюджети.

Натомість за 11 місяців 2023 року Група "Нафтогаз" сплатила 83,7 млрд грн податків.

Тобто, у поточному році "Нафтогаз" спрямував до бюджету на 3,7 млрд грн менше.

"Кожен внесок у держскарбницю – це крок до економічної стабільності, підтримки армії та відновлення інфраструктури. Лише в листопаді наші підприємства сплатили в держбюджет 8,1 млрд грн, ще 500 млн грн – у місцеві бюджети», – зазначив Роман Чумак, який тимчасово здійснює повноваження голови правління НАК "Нафтогаз України".

Зауважимо, за 10 місяців 2024 року підприємства Групи “Нафтогаз” сплатили в державний бюджет України податків на суму понад 66 млрд грн. Ще понад 5 млрд грн було спрямовано в місцеві бюджети. Загальна сума сплачених податків становила 71 млрд грн.

Нагадаємо, підприємства Групи "Нафтогаз" продовжують збільшувати видобуток газу. За 11 місяців 2024 року АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" разом видобули понад 13,5 млрд куб. м блакитного палива.