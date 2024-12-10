"Нафтогаз" продовжує збільшувати видобуток газу: які показники

Підприємства Групи "Нафтогаз" продовжують збільшувати видобуток. За 11 місяців 2024 року АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" разом видобули понад 13,5 млрд куб. м блакитного палива.

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Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

"Група "Нафтогаз" постійно розвивається та збільшує видобуток газу. Завдяки комплексній роботі команди ми долаємо всі виклики, пов’язані з війною, і продовжуємо нашу важливу справу – забезпечувати українців теплом і паливом", – зауважив Роман Чумак, який тимчасово здійснює повноваження голови правління НАК "Нафтогаз України"

Нагадаємо, що у жовтні 2024 року валовий видобуток природного газу в Україні зріс на 2,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши обсягу 1,663 млрд кубометрів.

Це є найвищим місячним показником з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ

Зауважимо, компанії Групи "Нафтогаз", а саме АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта", у січні - вересні 2024 року видобули понад 11 млрд кубометрів газу, що на 0,7 млрд кубометрів більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Нещодавно АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи "Нафтогаз", запустило свердловину на відкритому родовищі. Її добовий дебіт сягає 170 тис. куб. м газу, а глибина – 4202 м.