"Нафтогаз" отримав обладнання для відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій трубопроводів

АТ "Укргазвидобування", яке входить до групи “Нафтогаз”, отримало понад 1700 позицій трубної продукції для відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій трубопроводів.

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Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що трубну продукцію для відновлення пошкоджених внаслідок бойових дій трубопроводів передала компанія Tetra Tech ES, Inc, яка є виконавцем проекту з енергетичної безпеки (ESP).

Профінансувало закупівлю Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Повідомляється, що загалом "Укргазвидобування" отримало понад 1700 позицій деталей трубопроводів.

З початку повномасштабного вторгнення USAID передало компанії 102 дизельні електростанції та 6000 тонн метанолу, який є критично важливою сировиною для видобування, підготовки та транспортування природного газу.

Крім того, Агентство USAID надало додаткові засоби захисту для об’єктів газовидобутку "Нафтогазу" від атак росіян.

"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за надану допомогу – вона є дуже актуальною в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру. Для нас дуже важливо зберегти стабільність виробничих процесів до кінця опалювального сезону", – підкреслив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Зауважимо, група "Нафтогаз "очікує на поставку обладнання від Норвегії, що додасть в енергосистему України 80 МВт потужності.

Також група "Нафтогаз" посилює співпрацю з ПРООН щодо енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону 2024/2025, зокрема в питанні закупівлі газопоршневих установок.