У "Нафтогазі" похвалилися збільшенням видобутку газу

Протягом січня-жовтня 2024 року компанії Групи “Нафтогаз” – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" – видобули понад 12,3 млрд блакитного палива.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що компанія у порівнянні з минулим роком збільшила видобуток газу на 6%.

Як наголосив очільник "Нафтогазу" Олексія Чернишова, попри воєнні дії фахівці продовжують бурити нові свердловини та стабільно нарощувати видобуток газу.

"Ми робимо все можливе, щоб гарантувати українцям стале проходження опалювального сезону на власному палив", – підкреслив Чернишов.

Зауважимо, що обсяги валового видобутку природного газу в Україні у жовтні 2024 року зросли на 2,3% у порівнянні з минулим роком – до 1,663 млрд куб м. Це найвище місячне значення видобутку з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, компанії Групи “Нафтогаз”, а саме АТ “Укргазвидобування” та ПАТ "Укрнафта", у січні - вересні 2024 року видобули понад 11 млрд кубометрів газу, що на 0,7 млрд кубометрів більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Додамо, що "Нафтогаз України" планує забезпечити проходження зими за рахунок власних ресурсів. Крім того, компанія має резерв газу, придбаного за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).