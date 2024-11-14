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У "Нафтогазі" похвалилися збільшенням видобутку газу
Протягом січня-жовтня 2024 року компанії Групи “Нафтогаз” – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" – видобули понад 12,3 млрд блакитного палива.
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Зазначається, що компанія у порівнянні з минулим роком збільшила видобуток газу на 6%.
Як наголосив очільник "Нафтогазу" Олексія Чернишова, попри воєнні дії фахівці продовжують бурити нові свердловини та стабільно нарощувати видобуток газу.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Ми робимо все можливе, щоб гарантувати українцям стале проходження опалювального сезону на власному палив", – підкреслив Чернишов.
Зауважимо, що обсяги валового видобутку природного газу в Україні у жовтні 2024 року зросли на 2,3% у порівнянні з минулим роком – до 1,663 млрд куб м. Це найвище місячне значення видобутку з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, компанії Групи “Нафтогаз”, а саме АТ “Укргазвидобування” та ПАТ "Укрнафта", у січні - вересні 2024 року видобули понад 11 млрд кубометрів газу, що на 0,7 млрд кубометрів більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Додамо, що "Нафтогаз України" планує забезпечити проходження зими за рахунок власних ресурсів. Крім того, компанія має резерв газу, придбаного за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).