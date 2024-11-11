"Нафтогаз" запустив нову свердловину: скільки газу дає

АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи “Нафтогаз”, запустило нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5 920 м, яка дає 110 тис. куб. м газу на добу.

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Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що родовищу, на якому пробурена свердловина, вже понад 45 років, в завдяки застосуванню сучасних підходів, компанії вдалося досягти гарного результату.

Ідея буріння свердловини належить Оксані Щирбі з УкрНДІгазу. Отриманий результат повністю підтвердив розрахунки науковців інституту.

"Повідомляється, що проектна команда планує закласти на цьому родовищі ще дві нові оціночно-експлуатаційні свердловини.

Зауважимо, раніше група "Нафтогаз" запустила свердловину з дебітом 170 тис. куб. м газу на добу, де впровадили технологію одночасно-роздільної експлуатації (ОРЕ). До впровадження технології свердловина давала 70 тис. куб. м на добу.

Нагадаємо, компанії Групи “Нафтогаз”, а саме АТ “Укргазвидобування” та ПАТ "Укрнафта", у січні - вересні 2024 року видобули понад 11 млрд кубометрів газу, що на 0,7 млрд кубометрів більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Додамо, що "Нафтогаз України" планує забезпечити проходження зими за рахунок власних ресурсів. Крім того, компанія має резерв газу, придбаного за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).