"Нафтогаз" запустил новую скважину: сколько газа дает

АО "Укргаздобыча", являющееся частью Группы "Нафтогаз", запустило новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5 920 м, которая дает 110 тыс. куб. м газа в сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что месторождению, на котором пробурена скважина, уже более 45 лет, благодаря применению современных подходов, компании удалось добиться хорошего результата.

Идея бурения скважины принадлежит Оксане Щирби из УкрНИИгаза. Полученный результат полностью подтвердил расчет ученых института.

Сообщается, что проектная команда планирует заложить на этом месторождении еще две новые оценочно-эксплуатационные скважины.

Напомним, ранее группа "Нафтогаз" запустила скважину с дебитом 170 тыс. куб. м газа в сутки, где внедрили технологию одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ). До внедрения технологии скважина давала 70 тыс. куб. м в день.

Напомним, компании группы "Нафтогаз", а именно АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта", в январе-сентябре 2024 года добыли более 11 млрд кубометров газа, что на 0,7 млрд кубометров больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Добавим, что "Нафтогаз Украины" планирует обеспечить прохождение зимы за счет собственных ресурсов. Кроме того, у компании есть резерв газа, приобретенного за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).