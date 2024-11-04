Капитальные вложения "Нафтогаза" в 2024 году достигли около 62 млрд грн

В текущем году капитальные вложения Группы "Нафтогаз" достигли показателя около 62 млрд грн. В то же время ожидается, что в 2025 году они будут расти.

Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев, передает "Укринформ".

"Около 62 млрд грн – это CAPEX (капитальные вложения – ред.) Группы "Нафтогаз" на 2024 год. В следующем году эта сумма будет увеличиваться. Поэтому сегодня мы приглашаем поставщиков присоединиться к участию в развитии украинского производства в следующем году", — сказал Чернышев.

По его словам, более двух третей товаров, поставляемых "Нафтогазу" отечественными компаниями, произведены в Украине. Вместе с тем, Чернышев отметил, что в бизнесе есть уникальные позиции, которые невозможно обеспечить в Украине.

"Но мы делаем все возможное, чтобы сориентировать украинских производителей увеличивать свои возможности", — сказал глава "Нафтогаза".

Какие изменения произошли с 2022 года

Также Чернышев отметил, что с началом полномасштабной войны изменились цепи поставок товаров. В частности, закрылось воздушное пространство Украины, что изменило возможности авиадоставки. Как следствие, усложнилась логистика, увеличились сроки поставки – и это повлияло на стоимость доставки.

В 2023 году стал опасным маршрут через Суэцкий канал и проход судов заблокировался. В ноябре 2023 года – апреле 2024 года блокировался проход через польскую границу. В результате нефтегазовой отрасли не хватало метанола.

"Но с помощью украинских поставщиков "Нафтогаз" снабдил себя всеми критическими товарами", — подчеркнул Чернышев.

По словам главы группы, ожидается, что в этом году АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта", которые занимают 80% в структуре добычи украинского газа, добудут около 15 млрд "голубого топлива". Кроме того, планируется извлечь 2 млн тонн нефти газового конденсата.

В хранении газа Группа "Нафтогаз" является монополистом, а ООО "Газораспределительные сети Украины" занимают 92% в сфере распределения газа.

Напомним, компании Группы "Нафтогаз" в январе-сентябре 2024 года добыли более 11 млрд кубометров газа, что на 0,7 млрд кубометров больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Добавим, что "Нафтогаз Украины" планирует обеспечить прохождение зимы за счет собственных ресурсов. Кроме того, у компании есть резерв газа, приобретенного за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).