"Нафтогаз" получит от Норвегии оборудование для развития распределенной генерации на 80 МВт

Группа "Нафтогаз" ожидает поставки оборудования от Норвегии, что добавит в энергосистему Украины 80 МВт мощности.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев в Фейсбуке .

По его словам, компания работает над развитием распределенной генерации при поддержке норвежского правительства.

Сообщается, что за грантовые средства правительства Норвегии и организационного участия ПРООН уже заключено соглашение, согласно которому компания-производитель поставит электрогенерирующее оборудование, которое обеспечит 80 МВт дополнительной мощности для украинской электросети.

Это поможет обеспечить дополнительную генерацию электроэнергии и тепла для жителей одной из областей.

"Мы благодарны нашим норвежским партнерам за помощь в укреплении энергетической инфраструктуры Украины, которая продолжает страдать от вражеских атак. Ценим последовательную поддержку Норвегии с начала полномасштабной войны", — подчеркнул Чернышев.

Ранее на официальном сайте норвежского правительства сообщалось о выделении дополнительных 1,5 млрд крон (около 127 млн евро) на энергетические нужды Украины, часть из которых будет направлена на закупку электрогенерирующего оборудования для Группы "Нафтогаз".

Отметим, Группа "Нафтогаз" также усиливает сотрудничество с ПРООН по энергетической безопасности и прохождению отопительного сезона 2024/2025, в частности в вопросе закупки газопоршневых установок .