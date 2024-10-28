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Суд наложил арест на отдельные активы РФ на территории Финляндии по ходатайству "Нафтогаза"
Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК "Нафтогаз Украины" и еще пяти компаний Группы “Нафтогаз” и наложил арест на отдельные активы на территории принадлежащих России Финляндии.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Отмечается, что речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.
"Это решение – часть глобальной стратегии Нафтогаза по взысканию компенсации за ущерб, причиненный захватом активов компаний Группы в АР Крым согласно решению Гаагского арбитража", — отмечают в "Нафтогазе".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, это также первый публично известный успешный арест активов вне Украины на выполнение арбитражного решения по делам по искам украинских компаний в Россию по экспроприации имущества в АР Крым в 2014 году. Он является промежуточным шагом по пути к фактическому взысканию активов в пользу Группы "Нафтогаз".
Также проценты за невыплату средств согласно арбитражному решению продолжают начисляться до полного возмещения в соответствии с судебным решением.
"Поскольку Россия отказывается добровольно платить Нафтогазу средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для их взыскания. Сегодня мы стали еще на шаг ближе к восстановлению справедливости. В то же время мы предпринимаем активные действия по выполнению арбитражного решения в других целевых юрисдикциях, где есть российские активы", – прокомментировал глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.
РФ должна компенсировать $5 млрд "Нафтогазу"
В октябре 2016 года "Нафтогаз" и шесть других компаний Группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство при Арбитражном трибунале при Постоянной палате Третейского суда против РФ на основании соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, также известной как украинско-российское соглашение о защите инвестиций
"Нафтогаз" просил Арбитражный трибунал обязать РФ выплатить компенсацию за нарушение Соглашения о защите инвестиций, в том числе за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций "Нафтогаза", ставших одной из основных мишеней России в Крыму в 2014 году.
В феврале 2019 года Арбитражный суд вынес частичное решение в пользу "Нафтогаза", в котором подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению дела и установил, что Россия нарушила свои обязательства по Соглашению о защите инвестиций путем незаконной экспроприации инвестиций "Нафтогаза" в Крыму. Поэтому второй этап арбитражного производства предусматривал определение размера суммы компенсации за ущерб, понесенный Группой "Нафтогаз".
В июле 2022 года Гаагский апелляционный суд подтвердил юрисдикцию Арбитражного суда по этому делу.
12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал обязал Россию выплатить $5 млрд компенсации за ущерб, причиненный захватом активов компаний Группы "Нафтогаз" в АР Крым в 2014 году. Арбитражное решение было вынесено после слушаний по определению суммы компенсации, завершившихся в марте 2022 года на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
В декабре 2023 года Высокий суд юстиции Англии и Уэльса признал арбитражное решение о возмещении $5 млрд (вместе с процентами) НАК "Нафтогаз Украины" и пяти компаниям Группы "Нафтогаз" из-за ущерба, причиненного незаконным захватом Россией активов Группы "Нафтогаз" в АР Крым в 2014 году.
Источник фото: ua.depositphotos.com