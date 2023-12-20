Россия должна компенсировать $5 млрд "Нефтегазу" из-за убытков в Крыму – британский суд

Высокий суд юстиции Англии и Уэльса признал арбитражное решение о возмещении $5 млрд (вместе с процентами) НАК "Нефтегаз Украины" и пяти компаниям Группы "Нефтегаз" из-за убытков, причиненных незаконным захватом Россией активов Группы "Нефтегаз" в АР Крым в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба группы "Нефтегаз".

Как говорится в пресс-релизе, приказ о компенсации ущерба вынесен судом 5 декабря 2023 года.

Окончательное решение о возмещении ущерба принял Арбитражный суд при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года.

"Группа "Нефтегаз стала на шаг ближе к восстановлению справедливости. Британский суд признал недавнее арбитражное решение о компенсации "Нефтегазу" ущерба в размере 5 млрд долларов США за захваченные россией активы Группы в Крыму. Поскольку агрессор добровольно не оплатил средства, предусмотренные гаагским решением, мы продолжаем использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств в целевых юрисдикциях, где есть российские активы", - рассказал глава Группы "Нефтегаз" Алексей Чернышев.

Среди всех судебных приговоров по делам, связанным с исками украинских инвесторов по поводу незаконного захвата Россией их активов в Крыму, сумма компенсации по этому иску, решение о котором вынесено в пользу Компании, является наибольшей.

Как стало известно из пресс-релиза, "Нефтегаз" также работает над получением подтверждения и принудительным исполнением арбитражного решения в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях. Россия должна предстать перед Окружным судом США Округа Колумбия 23 февраля 2024 года после успешного вручения России повестки через дипломатические каналы.

Проценты за невыплату средств согласно арбитражному решению продолжат начисляться до полного возмещения в соответствии с судебным решением.

Если Россия откажется добровольно выполнять решение суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нефтегаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.

Напомним, НАК "Нефтегаз Украины" подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд при Международной торгово-промышленной палате в Париже (Франция) относительно действий российского "Газпрома". "Нефтегаз" требует от "Газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме.

"Газотранспортная система, вышки, вся энергосистема, финансовые активы в Крыму – все это в 2014 году Россия захватывала в первую очередь. Мы потеряли буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания", - говорилось в сообщении компании.

Суд установил, что сумма такой компенсации должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов "Нефтегаза" до момента их экспроприации. Несмотря на настаивание России на том, что "Нефтегаз" не имеет права на какую-либо компенсацию за экспроприацию его активов, Арбитражный трибунал не согласился с таким утверждением.

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