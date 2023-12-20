Остался год: в ЕС призвали готовиться к остановке транзита российского газа через Украину

Транзит российского газа через Украину прекратится через год, поэтому страны-члены Евросоюза, до сих пор потребляющие топливо из РФ, должны подготовиться к изменениям на рынке. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает "Укринформ".

По словам Симсон, во время Совета министров ЕС по энергетике она описала чиновникам картину касательно путей поставки газа в тот момент, когда транзит через Украину завершится.

"Это произойдет точно через год. Мы должны быть готовы к этому [...] Все еще достаточно длительное время, чтобы подготовиться к случившемуся", – сказала еврокомиссар.

Она отметила, что ЕС достигает прогресса в диверсификации поставок и в отказе от российского импорта.

"Мы ожидаем, что общий объем импорта российского газа в 2023 году будет около 40 млрд кубометров, что близко пополам состоит из сжиженного и трубопроводного газа. Это половина объема, который ЕС импортировал в прошлом году – тогда мы импортировали 80 млрд кубометров (российского, - ред.) газа", – отметила еврокомиссар.

Симсон добавила, что Совет министров принял регуляторный пакет, который позволит каждой из стран-членов Евросоюза ограничивать импорт трубопроводного и сжиженного газа из России для собственных газовых сетей исходя из существующих оценок безопасности поставок. Это обеспечит пропорциональное и целевое уменьшение импорта из РФ.

Кроме того, министры решили продолжить действие трех чрезвычайных регуляторных правил: касательно солидарности между странами-членами, касательно развития возобновляемых ресурсов и касательно механизма рыночной корректировки. Эти меры позволили сдержать высокие цены на газ в условиях уязвимого рынка, и они будут действовать еще в следующем году.

Транзит газа: договоренности с РФ

Украина и Россия подписали пакет соглашений по обеспечению транзита российского газа в Европу в декабре 2019 года. Договоренности действительны до конца 2024-го.

После достижения соглашений президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в течение пяти лет Украина получит не менее 7 млрд долларов. Гарантировалось, что минимальная прокачка составит 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в следующие четыре.

После начала полномасштабной войны глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявлял, что украинская сторона не будет инициировать продление транзита после завершения контракта. Кроме того, в октябре 2023 года он указывал, что Россия выплатила Украине значительно меньшую сумму, чем это предусмотрено обязательствами.