Росія повинна компенсувати $5 млрд "Нафтогазу" через збитки в Криму – британський суд

Високий суд юстиції Англії та Уельсу визнав арбітражне рішення щодо відшкодування $5 млрд (разом з відсотками) НАК "Нафтогаз України" та п’яти компаніям Групи "Нафтогаз" через збитки, завдані незаконним захопленням Росією активів Групи "Нафтогаз" в АР Крим в 2014 році.

Про це повідомила пресслужба групи "Нафтогаз".

Як йдеться в прес-релізі, наказ про компенсацію збитків винесений судом 5 грудня 2023 року.

Остаточне рішення про відшкодування збитків ухвалив Арбітражний суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня 2023 року.

"Група Нафтогаз стала на крок ближче до відновлення справедливості. Британський суд визнав нещодавнє арбітражне рішення про компенсацію Нафтогазу збитків розміром 5 млрд доларів США за захоплені росією активи Групи в Криму. Оскільки агресор добровільно не сплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи", — розповів очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Серед всіх судових вироків у справах, пов'язаних із позовами українських інвесторів щодо незаконного захоплення Росією їхніх активів у Криму, сума компенсації за цим позовом, рішення щодо якого винесене на користь Компанії, є найбільшою.

Як стало відомо з прес-релізу, "Нафтогаз" також працює над отриманням підтвердження та примусовим виконанням арбітражного рішення у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях. Росія повинна постати перед Окружним судом США Округу Колумбія 23 лютого 2024 року після успішного вручення Росії повістки через дипломатичні канали.

Відсотки за невиплату коштів згідно з арбітражним рішенням продовжують нараховуватись до повного відшкодування відповідно до судового рішення.

Якщо Росія відмовиться добровільно виконувати рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де розташовані активи РФ.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій російського "Газпрому". "Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.

"Газотранспортна система, вишки, вся енергосистема, фінансові активи в Криму – усе це у 2014 році Росія захоплювала в першу чергу. Ми втратили бурові установки, газопроводи, власний флот та адмінбудівлі", - йшлося у повідомленні компанії.

Суд встановив, що сума такої компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів "Нафтогазу" до моменту їхньої експропріації. Попри наполягання Росії на тому, що "Нафтогаз" не має права на будь-яку компенсацію за експропріацію його активів, Арбітражний трибунал не погодився з таким твердженням.

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