Суд у Гаазі зобов’язав РФ сплатити $5 млрд компенсації "Нафтогазу" за втрачене майно в Криму

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня 2023 року ухвалив рішення про те, РФ зобов’язана сплатити “Нафтогазу” компенсацію за збитки, завдані через захоплення українських активів у Криму в розмірі 5 млрд доларів США.

"Газотранспортна система, вишки, вся енергосистема, фінансові активи в Криму – усе це у 2014 році Росія захоплювала в першу чергу. Ми втратили бурові установки, газопроводи, власний флот та адмінбудівлі", - йдеться у повідомленні компанії.

Арбітражний трибунал підтвердив, що Росія повинна в повному обсязі компенсувати збитки "Нафтогазу", спричинені незаконним захопленням активів компаній у Криму.

Таке ріщення можна примусово виконати через спеціальний механізм. Відтак, у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи російської федерації.

Суд встановив, що сума такої компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів "Нафтогазу" до моменту їхньої експропріації. Попри наполягання Росії на тому, що "Нафтогаз" не має права на будь-яку компенсацію за експропріацію його активів, Арбітражний трибунал не погодився з таким твердженням.

Сума компенсації, встановлена цим рішенням, є найбільшою сумою, присудженою міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію росією активів у Криму. Окрім цього, РФ повинна відшкодувати "Нафтогазу" витрати, пов’язані з цим арбітражним провадженням.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" подала прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій російського "Газпрому". "Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.