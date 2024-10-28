Суд наклав арешт на окремі активи РФ на території Фінляндії за клопотанням "Нафтогазу"

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК "Нафтогаз України" та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи на території Фінляндії, що належать Росії.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається що йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.

"Це рішення – частина глобальної стратегії Нафтогазу зі стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи в АР Крим згідно з рішенням Гаазького арбітражу", - зауважують у "Нафтогазі".

Крім того, це також перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна в АР Крим в 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь Групи "Нафтогаз".

Також відсотки за невиплату коштів згідно з арбітражним рішенням продовжують нараховуватись до повного відшкодування відповідно до судового рішення.

"Оскільки Росія відмовляється добровільно сплачувати Нафтогазу кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи", – прокоментував очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

РФ повинна компенсувати $5 млрд "Нафтогазу"

У жовтні 2016 року "Нафтогаз" та шість інших компаній Групи Нафтогаз ініціювали арбітражне провадження при Арбітражному трибуналі при Постійній палаті Третейського суду проти РФ на підставі угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, також відомої як українсько-російська угода про захист інвестицій.

"Нафтогаз" просив Арбітражний трибунал зобов’язати РФ виплатити компенсацію за порушення Угоди про захист інвестицій, зокрема за незаконну експропріацію стратегічно важливих енергетичних інвестицій "Нафтогазу", що стали однією з основних мішеней Росії у Криму у 2014 році.

У лютому 2019 року Арбітражний суд виніс часткове рішення на користь "Нафтогазу", в якому підтвердив свою юрисдикцію щодо розгляду справи та встановив, що Росія порушила свої зобов’язання за Угодою про захист інвестицій шляхом незаконної експропріації інвестицій "Нафтогазу" в Криму. Тож другий етап арбітражного провадження передбачав визначення розміру суми компенсації за збитки, понесені Групою "Нафтогаз".

У липні 2022 року Гаазький апеляційний суд підтвердив юрисдикцію Арбітражного суду у цій справі.

12 квітня 2023 року Арбітражний трибунал зобов’язав Росію сплатити $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи "Нафтогаз" в АР Крим у 2014 році. Арбітражне рішення було винесено після слухань щодо визначення суми компенсації, які завершилися в березні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У грудні 2023 року Високий суд юстиції Англії та Уельсу визнав арбітражне рішення щодо відшкодування $5 млрд (разом з відсотками) НАК "Нафтогаз України" та п’яти компаніям Групи "Нафтогаз" через збитки, завдані незаконним захопленням Росією активів Групи "Нафтогаз" в АР Крим в 2014 році.

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