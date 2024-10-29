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"Нафтогаз" отримає від Норвегії обладнання для розбудови розподіленої генерації на 80 МВт

"Нафтогаз" отримає від Норвегії обладнання для розбудови розподіленої генерації на 80 МВт
Фото: naftogaz.com

Група "Нафтогаз "очікує на поставку обладнання від Норвегії, що додасть в енергосистему України 80 МВт потужності.

Про це повідомив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов у Фейсбуці.

За його словами, компанія працює над розбудовою розподіленої генерації за підтримки норвезького уряду. 

Повідомляється, що за грантові кошти уряду Норвегії та за організаційної участі ПРООН вже укладено угоду, згідно з якою компанія-виробник поставить електрогенеруюче обладнання, що забезпечить 80 МВт додаткової потужності для української електромережі. 

Це допоможе забезпечити додаткову генерацію електроенергії та тепла для мешканців однієї з областей.  

"Ми вдячні нашим норвезьким партнерам за допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України, що продовжує страждати від ворожих атак. Цінуємо послідовну підтримку Норвегії з початку повномасштабної війни", – підкреслив  Чернишов. 

Раніше на офіційному сайті норвезького уряду повідомлялось про виділення додаткових 1,5 мільярда крон (близько 127 млн євро) на енергетичні потреби України, частина з яких буде спрямована на закупівлю електрогенеруючого обладнання для Групи "Нафтогаз". 

 Зауважимо, Група "Нафтогаз" також посилює співпрацю з ПРООН щодо енергетичної безпеки та проходження опалювального сезону 2024/2025, зокрема в питанні закупівлі газопоршневих установок.

Автор:
Світлана Манько