Сколько газа планирует потратить "Нафтогаз" для отопления зимой

Украина активно начинает отопительный сезон в городах, и в этом году "Группа Нафтогаз" накопила достаточное количество газа для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода 2024/2025.

Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

По его словам, за прошедший отопительный сезон 2023/2024 Украина использовала 6,7 млрд кубометров газа из подземных хранилищ, и в этом году ожидается такой же уровень потребления.

Несмотря на обстрелы газодобывающих объектов и массированные атаки на подземные хранилища весной-летом 2023 года, компании группы, в частности "Укргаздобыча" и "Укрнафта", достигли увеличения добычи более чем на 7% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, удалось восстановить добычу газа на Сахалинском месторождении.

Поддержку оказали и частные газодобывающие компании, с которыми "Нафтогаз" продолжает сотрудничать на внутреннем рынке через Украинскую энергетическую биржу.

Сообщается, что "Нафтогаз" обеспечил подключение отопления благодаря активному сотрудничеству с общинами, оперативно реагируя на нужды предприятий теплокоммунэнерго. В настоящее время все подавшие заявки ТКЭ заключили соглашения с Газоснабжающей компанией "Нафтогаз Трейдинг" на поставку газа.

Кроме того, "Нафтогаз" продолжает поставки газа на условиях ПСО, что гарантирует стабильные цены для предприятий ТКЭ, производителей электроэнергии и населения до конца апреля 2025 года.

По данным МВФ, Украина планирует импортировать дополнительные 2-3 миллиарда кубометров газа для внутреннего потребления во время отопительного сезона 2024/25 года.

Кроме того, часть импортируемого газа может храниться на территории Украины нерезидентами для дальнейшего использования странами ЕС. "Нафтогаз" уже получил поддержку от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также от двусторонних доноров для финансирования закупки этого газа.

Напомним, на 29 октября в областях уже включено в работу более 58% котельных от общего количества по стране. Подача тепла осуществляется почти до 30% жилых домов, а также 60% социально важных объектов (заведений здравоохранения, дошкольного и школьного образования).