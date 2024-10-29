Отопительный сезон 2024/25: в работу включено более 58% котельных

В Украине начался отопительный сезон 2024/25. К теплоснабжению активно подключаются социально важные объекты, такие как учреждения здравоохранения, образования, а также жилищный фонд в разных областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Согласно данным Киевской городской и областных государственных администраций, на 29 октября в областях уже включено в работу более 58% котельных от общего количества по стране. Подача тепла осуществляется почти в 30% жилых домов, а также 60% социально важных объектов (учреждений здравоохранения, дошкольного и школьного образования).

В Госэнергонадзоре сообщают, что по темпам подключения лидирует Волынская область (подключено к теплу почти 100% жилищного фонда и 99% социально-важных объектов), Тернопольская (100% и 97% соответственно) и Черниговская (96% и почти 99%, соответственно) области.

В то же время остается сложной ситуация с началом отопительного периода в некоторых населенных пунктах на прифронтовых территориях – в частности, из-за ухудшения ситуации с безопасностью и значительных разрушений критической инфраструктуры в городе Покровск Донецкой области и в поселке Слобожанское Харьковской области.

В Госэнергонадзоре заверили, что активно контролируют процесс подключения объектов теплоэнергетики и тепла потребителям во всех регионах.

Когда потеплеют батареи в жилых домах Киева

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Киеве начнут включать отопление в жилых домах уже с 30 октября. Такое решение город принял, учитывая дальнейшее существенное похолодание.

"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточное значение которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября", — отметил мэр столицы.

Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева необходимо около 7 дней.

Напомним, с 14 октября столица начала подачу тепла для учреждений социальной сферы.

Добавим, что Госэнергонадзор в рамках подготовки к отопительному периоду зафиксировал более 2 тысяч нарушений требований действующих норм и правил в сфере теплоснабжения. Почти 70% из них на сегодня устранены.