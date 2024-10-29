Опалювальний сезон 2024/25: в роботу включено понад 58% котелень

В Україні розпочався опалювальний сезон 2024/25 року. До теплопостачання активно підключаються соціально важливі об'єкти, такі як заклади охорони здоров'я, освіти, а також житловий фонд у різних областях.

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Згідно з даними Київської міської та обласних державних адміністрацій, станом на 29 жовтня в областях вже включено в роботу понад 58% котелень від загальної кількості по країні. Подача тепла здійснюється майже до 30% житлових будинків, а також 60% соціально-важливих об'єктів (закладів охорони здоров’я, дошкільної та шкільної освіти).

В Держенергонагляді повідомляють, що за темпами підключення лідирує Волинська область (під’єднано до тепла майже 100% житлового фонду та 99% соціально-важливих об’єктів), Тернопільська (100% та 97%, відповідно) та Чернігівська (96% та майже 99%, відповідно) області.

Водночас залишається складною ситуація з початком опалювального періоду в деяких населених пунктах на прифронтових територіях – зокрема, через погіршення безпекової ситуації та значних руйнувань критичної інфраструктури у місті Покровськ на Донеччині та у селищі Слобожанське на Харківщині.

В Держенергонагляді запевнили, що активно контролюють процес підключення об’єктів теплоенергетики та надання тепла споживачам в усіх регіонах.

Коли потеплішають батареї в житлових будинках Києва

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в Києві почнуть вмикати опалення в житлових будинках вже з 30 жовтня. Таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання.

"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне зниження температури, середньодобове значення якої протягом трьох днів буде нижчим +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня", - зауважив мер столиці.

Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва необхідно близько 7 днів.

Нагадаємо, з 14 жовтня столиця почала подачу тепла для закладів соціальної сфери.

Додамо, що Держенергонагляд у межах підготовки до опалювального періоду зафіксував понад 2 тисячі порушень вимог чинних норм і правил у сфері теплопостачання. Майже 70% з них наразі усунуто.