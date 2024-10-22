- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Опалювальний сезон 2024/25: як і де отримати фінансування під альтернативну енергетику
Для забезпечення стійкості енергосистеми України уряд запроваджує та підтримує низку державних програм фінансування для компенсації витрат на альтернативні джерела енергії.
Про це повідомляє Штаб згуртованих громад.
Які в Україні діють програми з компенсації витрат на альтернативні джерела енергії
Згідно з повідомленням Штабу згуртованих громад, в Україні діють наступні програми з компенсації витрат на альтернативні джерела енергії:
Кредитування домогосподарств під 0%
Фінансова державна підтримка передбачена для фізичних осіб. У її межах можна отримати кредит на придбання генеруючих установок потужністю до 10 кВт, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел: сонячні, вітрові електростанції разом із системами накопичення електроенергії.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- Кредитна ставка — 0%;
- Термін кредитування — до 10 років;
- Сума кредиту — до 480 тисяч гривень.
Як долучитися до програми: подати заявку та необхідні документи до банків-партнерів. Банки-партери програми: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, КБ Глобус.
"Доступні кредити 5-7-9" для ОСББ та ЖБК
Для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів розширили можливості програми "Доступні кредити 5-7-9". Вони можуть отримати кредит на покупку та встановлення сонячних панелей, інверторів, систем зберігання електроенергії та іншого допоміжного обладнання.
- Кредитна ставка — 7% річних;
- Термін кредитування — до 5 років;
- Сума кредиту — до 5 млн гривень.
Як долучитися до програми: подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з державою за програмою та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.
Банки-партери програми: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, КБ Глобус, Скай Банк та інші.
У Штабі наголошують, що кредитна програма для ОСББ та ЖБК може застосовуватись у комплексі із програмою "ГрінДІМ".
Програма "ГрінДІМ"
Ще одна програма для ОСББ або житлових кооперативів на купівлю обладнання сонячних електростанцій та/або теплових насосів. У рамках "ГрінДІМ" держава повертає 70 % від вартості обладнання.
Сума кредиту:
- до 1 млн грн на встановлення СЕС;
- до 2 млн грн на встановлення теплових насосів;
- до 3 млн грн - якщо одночасно встановлюється СЕС і тепловий насос.
Як долучитися до програми: звернутись до Фонду енергоефективності через електронну пошту [email protected] або за номером телефону +38 044 222-95-90.
"Доступні кредити 5-7-9" для бізнесу
Програма "Доступні кредити 5-7-9" також доступна для малого та середнього бізнесу. У її рамках можливе придбання і встановлення газотурбінних, газопоршневих та біогазових генерувальних установок.
- Кредитна ставка — 7% річних;
- Термін кредитування — до 10 років;
- Сума кредиту — до 150 млн гривень.
Як долучитися до програми: подати заявку до одного із 46 банків, які співпрацюють з державою за програмою та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.
Банки-партери програми: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, КБ Глобус, Банк Восток, Скай Банк та інші.
У Штабі зазначають, що для деокупованих і прифронтових територій уряд запровадив покращені умови. Зокрема, для цих категорій збільшено термін кредиту та ліміт, знижено відсоткову ставку. Компенсація відбувається до 1% перші два роки, 5% — з наступного року на інвестиційні цілі.
Кредитування бізнесу на суму понад 150 млн
Програма кредитування для великого бізнесу, який хоче інвестувати у власну генерацію.
- Кредитна ставка: на перший рік — 13,5% річних або UIRD3M+0,5 %, починаючи з другого року — плаваюча, але не більше UIRD12M + 3%.
- Термін кредитування — до 5-7 років;
- Сума кредиту — до 25 млн євро.
Як долучитися до програми: подати заявку до одного із 19 найбільших банків України, які надають пільгове кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури.