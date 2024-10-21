Україна розпочинає опалювальний сезон: скорочення закачування газу до ПСГ та вплив газовидобутку

Україна поступово входить в цьогорічний опалювальний сезон, що вже традиційно може стати найскладнішим в історії. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця з 14 жовтня розпочинає подачу тепла для закладів соціальної сфери, таких як лікарні, школи, дитячі садочки та інші за індивідуальними заявками керівників. Станом на 17 жовтня у Києві до тепла під'єднали 566 будівель соціальної сфери. Серед них — 172 школи, 216 дитячих садочків, 120 лікувальних закладів. Зокрема, 77 стаціонарів, а також — 58 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напрямку.

Інші регіони також поступово розпочинають подачу тепла, перш за все для закладів соціальної сфери. Водночас повноцінний опалювальний сезон та підключення до тепла побутових споживачів планується почати, коли середньодобова температура опуститься до 8°C протягом трьох днів та зберігатиметься тенденція до похолодання.

Ймовірно, рішення про підключення до тепла побутових споживачів може бути прийняте вже у листопаді, а жовтень вдасться завершити без повноцінного запуску роботи підприємств теплокомуненерго.

Споживання природного газу вже з середини жовтня демонструє зростання — до понад 40 мільйонів кубометрів на добу, що є найвищим значенням з кінця березня. Збільшення обсягів споживання призвело до скорочення обсягів закачування газу до підземних сховищ газу, які вже 19 жовтня опустилися нижче 10 млн куб м. Водночас, сезон закачування газу до підземних сховищ продовжується.

Запаси газу в українських сховищах станом на середину жовтня досягли 12,8 мільярда кубометрів (з урахуванням буферного газу). За словами прем’єр-міністра України накопичених запасів газу та вугілля вже достатньо для проходження зими. Наразі більшу частину природного газу до сховищ закачує "Нафтогаз", який в тому числі закуповує природний газ у Європі — близько 11 млн куб м на добу в жовтні, що вдвічі більше, ніж у вересні.

Важливою підтримкою цієї зими, яка проходитиме в умовах російських обстрілів енергетичної інфраструктури та завершення транзиту російського газу, є внутрішній видобуток природного газу. "Укргазвидобування" та "Укрнафта" демонструють хороші показники, збільшуючи обсяги видобутку. Так, "Укргазвидобування" видобула 10,88 мільярда кубометрів валового природного газу за 9 місяців 2024 року, на 5,9% більше, ніж у 2023 році. "Укрнафта" видобула 870 мільйонів кубометрів валового природного газу за 9 місяців 2024 року, на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вже у вересні до них також приєднуються приватні компанії, які після відновлення видобутку "Укрнафтобуріння" та Smart Energy показують суттєвий приріст. Крім того, після місячної зупинки "Горизонти" також відновила видобуток газу на Тинівському родовищі. Хоча за 9 місяців 2024 року приватні компанії скоротили видобуток на 14% — до 2,43 мільярда кубометрів, у вересні вони показали ріст обсягів видобутку — на 1,3% у порівнянні з минулим роком.

На ринку газовидобутку з'являються і нові компанії. Група БРСМ, яка відома завдяки паливному бізнесу, у квітні цього року придбала видобувну компанію "Газінвест" та бурову компанію "Карпатську бурову компанію". На початку липня компанія пробурила першу свердловину, а станом на 20 жовтня завершує буріння другої свердловини в західних регіонах України.

Прихід нових гравців в український газовидобуток, безумовно, є позитивною новиною для застиглого в умовах війни газового ринку країни. Нові інвестиції стимулюватимуть економіку та дозволять Україні зміцнити енергетичну безпеку.