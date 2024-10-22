Отопительный сезон 2024/25: как и где получить финансирование под альтернативную энергетику

Для обеспечения устойчивости энергосистемы Украины правительство вводит и поддерживает ряд государственных программ финансирования для компенсации затрат на альтернативные источники энергии.

Об этом сообщает Штаб сплоченных общин.

Какие в Украине действуют программы по компенсации затрат на альтернативные источники энергии

Согласно сообщению Штаба сплоченных общин, в Украине действуют следующие программы по компенсации затрат на альтернативные источники энергии:

Кредитование домохозяйств под 0%

Финансовая поддержка предусмотрена для физических лиц. В ее пределах можно получить кредит на приобретение генерирующих установок мощностью до 10 кВт, производящих электрическую энергию из альтернативных источников: солнечные, ветровые электростанции вместе с системами накопления электроэнергии.

Кредитная ставка — 0%;

Срок кредитования – до 10 лет;

Сумма кредита – до 480 тысяч гривен.

Как присоединиться к программе: подать заявку и необходимые документы в банки-партнеры.

Банки-партеры программы: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, КБ Глобус.

"Доступные кредиты 5-7-9" для ОСМД и ЖСК

Для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов расширили возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9". Они могут получить кредит на покупку и установку солнечных панелей, инверторов, систем хранения электроэнергии и другого вспомогательного оборудования.

Кредитная ставка — 7% годовых;

Срок кредитования – до 5 лет;

Сумма кредита – до 5 млн гривен.

Как присоединиться к программе: подать заявку в один из 46 банков, сотрудничающих с государством по программе и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Банки-партеры программы: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, КБ Глобус, Скай Банк и другие.

В Штабе отмечают, что кредитная программа для ОСМД и ЖСК может применяться в комплексе с программой "ГринДИМ".

Программа "ГринДИМ"

Еще одна программа для ОСМД или жилищных кооперативов на покупку оборудования солнечных электростанций и/или тепловых насосов. В рамках "ГринДИМ" государство возвращает 70% стоимости оборудования.

Сумма кредита:

до 1 млн грн на установку СЭС;

до 2 млн грн на установку тепловых насосов;

до 3 млн грн – если одновременно устанавливается СЭС и тепловой насос.

Как присоединиться к программе: обратиться в Фонд энергоэффективности по электронной почте [email protected] или по телефону +38 044 222-95-90.

"Доступные кредиты 5-7-9" для бизнеса

Программа "Доступные кредиты 5-7-9" также доступна малому и среднему бизнесу. В ее рамках возможно приобретение и установка газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерирующих установок.

Кредитная ставка — 7% годовых;

Срок кредитования – до 10 лет;

Сумма кредита – до 150 млн гривен.

Как присоединиться к программе: подать заявку в один из 46 банков, сотрудничающих с государством по программе и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Банки-партеры программы: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, КБ Глобус, Банк Восток, Скай Банк и другие.

В Штабе отмечают, что для деоккупированных и прифронтовых территорий правительство ввело улучшенные условия. В частности, для этих категорий увеличен срок кредита и лимит, снижена процентная ставка. Компенсация происходит до 1% в первые два года, 5% — со следующего года на инвестиционные цели.

Кредитование бизнеса на сумму свыше 150 млн

Программа кредитования для крупного бизнеса, который хочет инвестировать в собственное поколение.

Кредитная ставка: на первый год – 13,5% годовых или UIRD3M+0,5%, начиная со второго года – плавающая, но не более UIRD12M + 3%.

Срок кредитования – до 5-7 лет;

Сумма кредита – до 25 млн евро.

Как присоединиться к программе: подать заявку в один из 19 крупнейших банков Украины, предоставляющих льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры.