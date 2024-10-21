В МВФ подсчитали, сколько газа Украина планирует импортировать в отопительный сезон

Украина планирует импортировать дополнительные 2-3 млрд кубометров газа для внутреннего потребления во время отопительного сезона 2024/25 года.

Об этом говорится в меморандуме МВФ.

Ограниченное внутреннее потребление и рост внутренней добычи в течение прошлого сезона позволило уменьшить потребность в импорте, однако для обеспечения стабильной энергетической ситуации в следующем сезоне планируется закупка дополнительных объемов.

Кроме того, часть импортируемого газа может храниться на территории Украины нерезидентами для дальнейшего использования странами ЕС. "Нефтегаз" уже получил поддержку от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также от двусторонних доноров для финансирования закупки этого газа.

В случае возникновения дефицита ликвидности Украина проведет оценку компенсации ПСО (возложение специальных обязанностей) в 2025 году на основе фактических расходов "Нафтогаза", которые будут проверены Госаудитслужбой и другими органами. Окончательные расчеты по этому поводу должны быть завершены до конца августа 2025 года.

Также ожидается, что потенциальное давление на государственные финансы, связанное с расходами на импорт газа и компенсации ПСО, будет учтено путем корректировки целевых показателей фискального баланса.

Украина начинает отопительный сезон

По состоянию на 17 октября в Киеве к теплу подключили 566 зданий социальной сферы. Среди них — 172 школы, 216 детских садов, 120 лечебных учреждений. В частности, 77 стационаров, а также 58 административных зданий и учреждений социально-бытового направления.

Другие регионы также постепенно приступают к подаче тепла, прежде всего для заведений социальной сферы. В то же время, полноценный отопительный сезон и подключение к теплу бытовых потребителей планируется начать, когда среднесуточная температура опустится до 8°C в течение трех дней и сохраняется тенденция к похолоданию.

Запасы газа в украинских хранилищах на середину октября достигли 12,8 миллиарда кубометров (с учетом буферного газа).

"Нафтогаз" планирует пройти зиму только с украинским газом

Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышев сообщил, что компания увеличила объемы добычи природного газа и планирует обеспечить прохождение зимы за счет собственных ресурсов.

Кроме того, у "Нафтогаза" есть резерв газа, приобретенного за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Заметим, Группа "Нефтегаз" начала закупку газа в странах Европейского союза, хотя ранее в компании заявляли, что Украина пройдет зиму без импорта газа.

В общей сложности в "Нафтогазе" планируют накопить 13,2 млрд куб. м газа в подземные газохранилища до ноября, и заявляют, что успеют это сделать в определенные сроки. Однако уже в начале августа часть экспертного сообщества выразила сомнения в том, что при текущих темпах закачки государственная компания успеет накопить необходимые объемы голубого топлива до ноября.