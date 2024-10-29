Отопительный сезон: в Киеве начнут подавать тепло в дома из-за существенного похолодания

С 30 октября в Киеве начнут включать в себя отопление для жилых домов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, такое решение город принял, учитывая дальнейшее существенное похолодание.

"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточное которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября", — отметил Кличко.

Он добавил, что для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева необходимо около 7 дней.

Украина начинает отопительный сезон

Украина постепенно входит в отопительный сезон этого года, который уже традиционно может стать самым сложным в истории. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица с 14 октября начинает подачу тепла для учреждений социальной сферы, таких как больницы, школы, детские сады и другие по индивидуальным заявкам руководителей.

По состоянию на 17 октября в Киеве к теплу подключили 566 зданий социальной сферы. Среди них — 172 школы, 216 детских садов, 120 лечебных учреждений. В частности, 77 стационаров, а также 58 административных зданий и учреждений социально-бытового направления.

Другие регионы также постепенно приступают к подаче тепла, прежде всего для заведений социальной сферы. В то же время, полноценный отопительный сезон и подключение к теплу бытовых потребителей планируется начать, когда среднесуточная температура опустится до 8°C в течение трех дней и сохраняется тенденция к похолоданию.

Решение о подключении к теплу бытовых потребителей в некоторых южных регионах может быть принято уже в ноябре, а октябрь удастся завершить без полноценного запуска работы предприятий теплокоммунэнерго.

Напомним, что "Нефтегаз Украины" увеличил объемы добычи природного газа и планирует обеспечить прохождение зимы за счет собственных ресурсов. Кроме того, у компании есть резерв газа, приобретенного за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).