Опалювальний сезон: у Києві почнуть подавати тепло в будинки через суттєве похолодання

Із 30 жовтня в Києві почнуть вмикати опалення для житлових будинків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, таке рішення місто ухвалило, враховуючи подальше суттєве похолодання.

"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня", - зауважив Кличко.

Він додав, що для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва необхідно близько 7 днів.

Україна розпочинає опалювальний сезон

Україна поступово входить в цьогорічний опалювальний сезон, що вже традиційно може стати найскладнішим в історії. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця з 14 жовтня розпочинає подачу тепла для закладів соціальної сфери, таких як лікарні, школи, дитячі садочки та інші за індивідуальними заявками керівників.

Станом на 17 жовтня у Києві до тепла під'єднали 566 будівель соціальної сфери. Серед них — 172 школи, 216 дитячих садочків, 120 лікувальних закладів. Зокрема, 77 стаціонарів, а також — 58 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напрямку.

Інші регіони також поступово розпочинають подачу тепла, перш за все для закладів соціальної сфери. Водночас повноцінний опалювальний сезон та підключення до тепла побутових споживачів планується почати, коли середньодобова температура опуститься до 8°C протягом трьох днів та зберігатиметься тенденція до похолодання.

Рішення про підключення до тепла побутових споживачів у деяких південних регіонах може бути прийняте вже у листопаді, а жовтень вдасться завершити без повноцінного запуску роботи підприємств теплокомуненерго.

Нагадаємо, що "Нафтогаз України" збільшив обсяги видобутку природного газу і планує забезпечити проходження зими за рахунок власних ресурсів. Крім того, компанія має резерв газу, придбаного за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).