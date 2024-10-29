Украинцам выплатили около 30 млрд грн субсидий и льгот с начала года

За десять месяцев 2024 украинцам было начислено и выплачено около 29,6 млрд грн субсидий и льгот. Нынешней зимой субсидии будут по объему не меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, за октябрь украинцам уже начислено 1,4 млрд грн жилищных субсидий и льгот.

Шмыгаль напомнил, что действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение неотапливаемого сезона.

"Люди, которые отапливают жилье дровами, углем, другим твердым топливом, получат дополнительную выплату — до 21 тыс. грн. Эта программа охватит ориентировочно 500 тысяч украинских семей", — подчеркнул глава правительства.

Также Минсоцполитики при поддержке ООН осуществит дополнительные денежные выплаты для приобретения топливной древесины или угля для обогрева домов зимой, сообщает пресс-служба правительства.

Выплаты получат уязвимые категории украинцев, проживающих в домах, где другие виды обогрева невозможны.

Финансирование будет осуществляться на средства партнеров и государственного бюджета, а размер выплат будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от уровня дохода домохозяйств.

"Программа направлена на поддержку домохозяйств, которые не имеют доступа к централизованному отоплению и не используют газ или электроэнергию для обогрева помещений", — подчеркнули в правительстве.

Все, что нужно знать, чтобы получить субсидию на отопительный сезон 2024-2025 годов, какие необходимы документы, изменения в процедуре и какие основания для отказа в материале Delo.ua.