Видобуток газу в Україні зріс до найвищого рівня з початку війни

Обсяги валового видобутку природного газу у жовтні 2024 року зросли на 2,3% у порівнянні з минулим роком – до 1,663 млрд куб м. Це найвище місячне значення видобутку з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє ExPro.

Зазначається, що середньодобовий валовий видобуток природного газу у жовтні 2024 року склав 53,6 млн куб м, на 1,3% більше, ніж у вересні 2024 року. Також це найвище середньодобове значення видобутку з лютого 2022 року.

Загалом, за 10 місяців поточного року Україна видобула майже 15,85 млрд куб м природного газу, що на 2% більше, ніж у 2023 року та на 2,7% більше, ніж у 2022 році.

Які компанії показали найкращий результат

Повідомляється, що АТ "Укргазвидобування" збільшило видобуток природного газу на 1,6% - до 1,24 млрд куб м у жовтні 2024 року. Компанія видобуло 12,1 млрд куб м природного газу за 10 місяців 2024 року. Це на 5,4% більше, ніж минулоріч.

Натомість "Укрнафта" збільшила видобуток газу на 4,6% - до 96,4 млн куб м у вересні 2024 року. Компанія видобула 967 млн куб м природного газу за 10 місяців 2024 р., на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також приватні компанії збільшили обсяги видобутку газу на 4,4% у порівняні з минулим роком – до 324 млн куб м. Загалом, приватні компанії видобули 2,75 млрд куб м природного газу за 10 місяців 2024 року, що на 12% менше, ніж у 2023.

За прогнозами експертів, обсяги валового видобутку природного газу в Україні за підсумками 2024 року можуть зрости на 2,2% або 420 млн куб м – до 19,1 млрд куб м.

Нагадаємо, компанії Групи “Нафтогаз”, а саме АТ “Укргазвидобування” та ПАТ "Укрнафта", у січні - вересні 2024 року видобули понад 11 млрд кубометрів газу, що на 0,7 млрд кубометрів більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Додамо, що "Нафтогаз України" планує забезпечити проходження зими за рахунок власних ресурсів. Крім того, компанія має резерв газу, придбаного за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).