Добыча газа в Украине выросла до самого высокого уровня с начала войны

Объемы валовой добычи природного газа в октябре 2024 года выросли на 2,3% по сравнению с прошлым годом – до 1,663 млрд куб. м. Это самое высокое месячное значение добычи с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает ExPro.

Среднесуточная валовая добыча природного газа в октябре 2024 года составила 53,6 млн куб м, на 1,3% больше, чем в сентябре 2024 года. Также это высшее среднесуточное значение добычи с февраля 2022 года.

За 10 месяцев текущего года Украина добыла почти 15,85 млрд куб м природного газа, что на 2% больше, чем в 2023 году и на 2,7% больше, чем в 2022 году.

Какие компании показали наилучший результат

Сообщается, что АО "Укргаздобыча" увеличило добычу природного газа на 1,6% – до 1,24 млрд куб м в октябре 2024 года. Компания добыла 12,1 млрд куб. м природного газа за 10 месяцев 2024 года. Это на 5,4% больше, чем в прошлом.

"Укрнафта" увеличила добычу газа на 4,6% – до 96,4 млн куб м в сентябре 2024 года. Компания добыла 967 млн куб м природного газа за 10 месяцев 2024 г., на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Также частные компании увеличили объемы добычи газа на 4,4% по сравнению с прошлым годом – до 324 млн куб м. В целом, частные компании добыли 2,75 млрд куб м природного газа за 10 месяцев 2024 года, что на 12% меньше, чем в 2023 году.

По прогнозам экспертов, объемы валовой добычи природного газа в Украине по итогам 2024 года могут вырасти на 2,2% или 420 млн куб. м – до 19,1 млрд куб.

Напомним, компании Группы "Нафтогаз", а именно АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта", в январе-сентябре 2024 года добыли более 11 млрд кубометров газа, что на 0,7 млрд кубометров больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Добавим, что "Нафтогаз Украины" планирует обеспечить прохождение зимы за счет собственных ресурсов. Кроме того, у компании есть резерв газа, приобретенного за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).