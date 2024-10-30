Украина может стать газовым хабом Восточной Европы

Украина продолжает увеличивать газодобычу, несмотря на вызовы полномасштабной войны. Это будет способствовать успешному прохождению отопительного сезона.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

"Наличие достаточного количества голубого топлива собственной добычи повышает возможности для стабильного прохождения отопительного периода. Кроме того, наращивание собственной добычи газа является ключевым фактором для уменьшения зависимости Украины от мировых рынков. Более того, Украина имеет реальную перспективу стать газовым хабом Восточной Европы", — подчеркнул. он.

По словам замминистра, наращивание газодобычи стало возможным благодаря модернизации оборудования, внедрению новых технологий и усилению защиты газодобывающих объектов. Также правительство вводит новые законодательные инициативы по поддержке отрасли и привлекает инвестиции.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году газодобывающая отрасль столкнулась с многочисленными вызовами, среди которых остановка работ на многих месторождениях на востоке страны из-за боевых действий. Однако война не только создала сложные условия для добычи, но и стимулировала важные реформы и инвестиции. энергетической безопасности государства", – подчеркнул Колесник.

Напомним, компании Группы "Нафтогаз" в январе — сентябре 2024 года. добыли более 11 млрд кубометров газа, что на 0,7 млрд кубометров больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Удастся ли накопить достаточные запасы газа до зимы

Группа "Нафтогаз" начала закупку газа в странах Европейского союза, хотя ранее в компании заявляли, что Украина пройдет зиму без импорта газа.

В общей сложности в "Нафтогазе" планируют накопить 13,2 млрд куб. м газа в подземные газохранилища до ноября, и заявляют, что успеют сделать это в определенные сроки. Однако уже в начале августа часть экспертного сообщества выразила сомнения в том , что при текущих темпах закачки государственная компания успеет накопить необходимые объемы голубого топлива до ноября.

К тому же, в компании рассчитывают на газ европейских компаний, который позволит балансировать газ в ГТС Украины. Из-за высокого уровня заполненности европейских газохранилищ растет интерес к украинским ПХГ со стороны европейских компаний.

Также эксперты отмечают, что прогнозировать следующую зиму будет сложно, поскольку это будет первая зима без транзита российского газа. В настоящее время Украина ведет переговоры о транзите с Азербайджаном, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС пойдет российский газ.