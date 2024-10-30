Україна може стати газовим хабом Східної Європи

Україна продовжує збільшувати газовидобуток попри виклики повномасштабної війни. Це сприятиме успішному проходженню опалювального сезону.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник.

"Наявність достатньої кількості блакитного палива власного видобутку підвищує можливості для стабільного проходження опалювального періоду. Крім того, нарощування власного видобутку газу є ключовим чинником для зменшення залежності України від світових ринків. Ба більше, Україна має реальну перспективу стати газовим хабом Східної Європи", – підкреслив він.

За словами заступника міністра, нарощення газовидобутку стало можливим завдяки модернізації обладнання, впровадженню нових технологій і посиленню захисту газовидобувних об'єктів. Також уряд впроваджує нові законодавчі ініціативи з підтримки галузі та залучає інвестиції.

"З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році газовидобувна галузь зіткнулася з численними викликами, серед яких зупинка робіт на багатьох родовищах на сході країни через бойові дії. Однак війна не лише створила складні умови для видобутку, а й стимулювала важливі реформи та інвестиції, спрямовані на підвищення енергетичної безпеки держави", – наголосив Колісник.

Нагадаємо, компанії Групи “Нафтогаз” у січні - вересні 2024 року видобули понад 11 млрд кубометрів газу, що на 0,7 млрд кубометрів більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Чи вдасться накопичити достатні запаси газу до зими

Зауважимо, Група "Нафтогаз" почала закупівлю газу в країнах Європейського союзу, хоча раніше в компанії заявляли, що Україна пройде зиму без імпорту газу.

Загалом у "Нафтогазі" планують накопичити 13,2 млрд куб. м газу в підземні газосховища до листопада, та заявляють, що встигнуть це зробити у визначені строки. Однак вже на початку серпня частина експертної спільноти висловила сумніви щодо того, що за поточних темпів закачування, державна компанія встигне накопичити необхідні обсяги блакитного палива до листопада.

До того ж в компанії розраховують на газ європейських компаній, який дозволить балансувати газ у ГТС України. Через високий рівень заповненості європейських газосховищ зростає інтерес до українських ПСГ з боку європейських компаній.

Також експерти зауважують, що прогнозувати наступну зиму буде досить складно, оскільки це буде перша зима без транзиту російського газу. Наразі Україна веде переговори про транзит з Азербайджаном, проте є ризики, що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.