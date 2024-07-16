З газовою генерацією та без російського транзиту: чи вистачить Україні газу на наступну зиму

Після початку повномасштабної війни Україна змогла відмовитись від імпорту природного газу. На наступну зиму газу теж здавалось мало б вистачити, але на фоні війни в газовому секторі залишаються ризики.

На фоні значних проблем з електроенергією питання запасів газу, котре колись вважалося одним з ключових при підготовці до опалювального сезону, перейшло в розряд другорядних. Власний видобуток газу зростає, а минулу зиму Україна вперше в історії пережила без імпорту газу.

Згідно з заявою очільника “Нафтогазу” Олексія Чернишова найбільший державний холдинг в цьому році планує видобути 15 млрд куб. м газу, що більш ніж достатньо для забезпечення країни. Проте в очікуванні тривалих відключень світла взимку бізнес та громади активно розбудовують малу газову генерацію. За оцінкою “Укренерго” бізнес вже готовий реалізувати проєкти з розбудови 1 ГВт маневрових потужностей, що в перспективі може позначитися і на споживанні газу.

Іншою проблемою може стати припинення транзиту газу. Транзитний контракт з росіянами закінчується 1 січня 2025 року. Україна не хоче нових переговорів про транзит російського газу, і схоже в Європейському Союзі також на цьому не наполягатимуть. Натомість альтернативою йому може стати газ з Азербайджану. Це дозволить Україні отримувати доходи від транзиту, а ЄС замістити російське блакитне паливо. Єдиною незадоволеною стороною тут можуть стати самі росіяни, які після припинення транзиту можуть завдати ударів по українській газотранспортній системі. В такому випадку буде проблематично постачати газ на південь та схід України.

Чи вистачить газу для нової генерації

За словами директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка плани з розбудови децентралізованої газової генерації дійсно існують, але щоб їх реалізувати потрібен час. При цьому експерт зауважує, що попри усі стимули від держави встановлення власної газової генерації залишається доволі дорогим рішенням для українського бізнесу і в першу чергу цим зможуть скористатися великі компанії, що мають у наявності вільний ресурс.

Експерт вважає, що до зими бізнес та муніципалітети зможуть збудувати газову генерацію потужністю 150-200 МВт. А це не вплине суттєво на показники споживання в країні. Однак згодом децентралізована генерація дійсно зможе стати суттєвим споживачем газу.

Якщо в Україні розгорнеться потужне будівництво газової генерації, то у середньостроковому періоді це може позначитись на балансі споживання. Тоді, через 3-5 років може виникнути питання, як нам забезпечувати ці газові електростанції ресурсом Володимир Омельченко Директор енергетичних програм "Центру Разумкова"

Колишній очільник Оператора ГТС України Сергій Макогон також вважає, що у цьому році в Україні не буде встановлено значну кількість газових потужностей. Але навіть в цьому випадку нова генерація не створить проблем з нестачею газу взимку.

Навіть якщо буде встановлено додаткових 1 ГВт газових потужностей проблеми з газом не буде з кількох причин. По-перше, зруйновані ТЕС та ТЕЦ споживали газ минулого року, тому їх обсяг споживання вивільнився. По-друге, в Україні продовжує скорочуватися споживання газу, при доволі стабільному видобутку, тому додаткові обсяги газу є Сергій Макогон Колишній голова Оператора ГТС України

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко каже, що в довгостроковій перспективі в Україні з’явиться досить багато газової генерації, проте це не дуже вплине на споживання газу. Доволі значна кількість такого обладнання у містах буде заміщувати старі теплові котли, оскільки газотурбінні й газопоршневі електростанції виробляють не лише електричну енергію, але й теплову. Крім цього останні роки деякі вугільні енергоблоки працювали переважно на природному газі, особливо це стосується тих, які знаходились під управлінням Центренерго.

Тобто ми фактично будемо заміщати якісним обладнанням з ефективним ККД ті витрати, які в нас і так були новою якістю генерації. Тому я думаю, що за умови нормального розвитку нашої газовидобувної галузі та нормальної її роботи Україна залишиться країною яка сама себе забезпечує газом Олександр Харченко Директор Центру дослідження енергетики

Загрози після припинення транзиту

На думку Омельченка одною з проблем на наступний опалювальний сезон є припинення контракту на транзиту російського газу. Якщо транзит припиниться зміниться архітектура поставок газу. Газотранспортна система України, в яку інтегрована і газорозподільча система, працюватиме с режимі реверсу. Тож, на думку експерта, потрібні будуть додаткові потужності технічного газу в сховищах, щоб підтримати тиск. За його оцінкою запас в 13 млрд куб. м, які “Нафтогаз” планує накопичити до зими, може бути недостатнім, як мінімум потрібно 14 млрд куб. м. Проте Омельченко зазначає, що Україна без проблем зможе докупити достатньо газу у разі необхідності. Технічні можливості дозволяють це зробити, а ціни значно нижчі ніж у 2021-2022 роках.

За словами Харченка, якщо транзит припиниться, то в української газотранспортної системи можуть бути значно більші проблеми, ніж тиск в трубі. Якщо влада не домовиться про транзит російського або ж азербайджанського газу через територію України, росіяни можуть просто зруйнувати газотранспортну систему так само як вони зруйнували маневрові електростанції. При цьому компресорні станції, які забезпечують тиск в газотранспортній системі буде складніше відновити ніж пошкоджені електростанції.

У світі значний дефіцит такого обладнання і воно часто не є взаємозамінним. До того ж, на наших компресорних станціях здебільшого стоїть старе обладнання радянських часів. Дістати на нього запчастини можна буде лише знімаючи їх з інших станцій Олександр Харченко Директор Центру дослідження енергетики

За такого сценарію, розповідає Харченко, ситуація буде дуже складною, особливо на сході та півдні України. І якщо споживачів в Харківській та Полтавській областях можна буде забезпечити, бо там є газ власного видобутку, в південні області газ буде складно поставити — плече доставки з заходу країни дуже велике.

А от Макогон каже, що при припиненні транзиту українській ГТС не потрібно буде додаткових обсягів газу. Також він вважає, що Україна зможе забезпечити недоторканність газотранспортної системи, якщо на російські удари по компресорних станціях відповідатиме ударами по російській газотранспортній системі, в тому числі на експортних напрямках — “Блакитному потоку” та “Турецькому потоку”. Компресорні станції цих газогонів знаходяться на узбережжі Чорного моря і можуть бути уражені українськими дронами, так само як російські нафтопереробні заводи.