ЄС хоче продовжити транзит газу територією України: що пропонують та як відмовляться від блакитного палива з РФ

В Європейському союзі хочуть зберегти транзит газу територією України, але замінити російське блакитне паливо на азербайджанське.

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Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що європейські чиновники ведуть переговори про те, щоб зберегти постачання газу через ключовий російсько-український трубопровід.

Європа намагається відмовитися від російського газу, але кілька східноєвропейських країн продовжують отримувати його через Україну.

Угода про транзит російського газу територією України закінчується наприкінці 2024 року.

Як пише Bloomberg, європейські урядовці та представники газових компаній ведуть переговори з українськими колегами про те, як забезпечити постачання газу в наступному році.

Один з варіантів, який пропонують в ЄС, полягає в тому, щоб європейські компанії купували і закачували газ з Азербайджану в трубопровід у Росії й далі через територію України він постачався до Європи. Це дозволило б ЄС повністю відмовитися від російського блакитного палива, тим самим зменшуючи доходи Кремля від продажу газу.

Ідея набирає обертів, оскільки стає зрозумілим, що Україна підтримає цей план, адже доходи від транзиту у 2021 році становили близько 1 млрд доларів. Але існують також побоювання, що трубопроводи, що вийшли з використання, можуть стати військовими цілями або прийти в непридатність, відновлення яких коштуватиме дорого.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив Bloomberg, що про жодну співпрацю з російським "Газпромом" не може бути й мови, але не виключив, що постачання газу з Азербайджану "може мати майбутнє".

Як пише видання, переговори перебувають на ранній стадії, і люди, знайомі з цим питанням, очікують, що рішення будуть прийняті лише наприкінці цього року, коли закінчиться термін контракту.

Словаччина є однією з ключових країн, які могли б отримати вигоду від такої угоди. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо говорив про таку можливість у травні після поїздки до Азербайджану, але не вдаючись у подробиці.

"Тепер все залежить від переговорів між такими компаніями, як російський "Газпром", азербайджанськими, українськими компаніями та іншими, щоб домовитися про економічні умови", – сказав тоді Фіцо, додавши, що Словаччина зможе імпортувати газ з Азербайджану, частина якого залишатиметься в Словаччині, а частина проходитиме до інших країн (наприклад, до Австрії).

Росія все ще постачає близько 15 мільярдів кубометрів газу до Європи на рік, переважно до Словаччини та Австрії. В Австрії російський газ покриває понад 80% потреб.

Зауважимо, Молдова та Україна досягли неофіційної домовленості про продовження постачання природного газу до невизнаного Придністров’я після закінчення контракту на транзит з російським "Газпромом" наприкінці 2024 року.

Контракт з "Газпромом" закінчується у 2024 році

Зауважимо, чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом України" було укладено наприкінці 2019 року на період до кінця 2024 року. Він передбачав транзит на умовах "транспортуй або плати" 65 млрд куб. м 2020 року і 40 млрд куб. м у наступні роки.

Однак 2022 року ОГТСУ оголосив форс-мажор приймання газу для транзиту через частину газопроводів через окуповану внаслідок російської воєнної агресії ГВС "Сохранівка", і наразі забезпечує приймання не більше ніж 42,4 млн куб. м на добу (до 15,5 млрд куб. м на рік). "Газпром" не захотів перенаправити транзитні обсяги на ГВС "Суджа".

Україна не збирається продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

Нагадаємо, транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Після початку повномасштабної війни голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що Росія виплатила Україні за транзит газу значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями.

ЄС не бачить необхідності продовжувати транзит російського газу через Україну

Країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок. Тому Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну.