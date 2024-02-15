ЄС не бачить необхідності продовжувати транзит російського газу через Україну

Європейський Союз не бачить необхідності продовжувати угоду про транспортування російського газу до Європи через Україну напередодні запланованого закінчення терміну дії контракту наприкінці року.

Про це пише Reuters.

За словами комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, аналіз ЄС показав, що країни, які обслуговуються маршрутом транзиту газу, включаючи Австрію, Італію та Словаччину, зможуть отримати альтернативні джерела поставок.

"Ми не зацікавлені в продовженні тристоронньої угоди про транзит газу з Росією, яка закінчується до кінця цього року. Виходячи з нашої попередньої аналітики, є альтернативні рішення для постачання цим країнам, які все ще отримують частину газу через український маршрут", - сказала Сімсон на засіданні комітету Європарламенту.

Європа намагається позбутися імпорту російського газу після того, як Росія скоротила поставки газу до Європи після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Видання пише, що за даними S&P Global Commodity Insights, Європа отримує близько 12 мільярдів кубометрів газу на рік через Україну. До війни в Україні Росія постачала в Європу 155 млрд кубометрів газу на рік.

Аналітики стверджують, що припинення транзитної угоди через Україну може призвести до незначного підвищення цін на газ у Європі, але не зашкодить загальній енергетичній безпеці Європи.

Країни ЄС інвестували значні кошти в скраплений природний газ (СПГ) і відновлювані джерела енергії, щоб замінити постачання з Москви. Різке падіння попиту на газ, частково спричинене слабкою промисловою активністю, також допомогло.

Україна не продовжить контракт на транзит газу

Україна не збирається продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

"Ми не маємо наміру домовлятися з росіянами й подовжувати контракт, про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу", - проінформувала пресслужба Кабміну.

Нагадаємо, транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 рр. по 40 млрд куб. м газу за рік.

Після початку повномасштабної війни голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що українська сторона не буде ініціювати продовження транзиту після завершення контракту. Крім того, в жовтні 2023 року він вказував, що Росія виплатила Україні значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями.