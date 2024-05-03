Національний банк заборонив видачу кредитів під заставу товарів подвійного призначення

Національний банк України заборонив банкам і небанківським фінансовим установам здійснювати активні операції з фізичними особами, якщо предметом застави для кредиту виступають товари подвійного використання.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Йдеться про товари, що можуть бути використані у військових цілях згідно з Єдиним переліком товарів подвійного використання, затвердженим постановою Кабміну від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами). До цього списку, зокрема, входять безпілотники, прилади нічного бачення, тепловізори тощо.

У Нацбанку зазначають, що ця заборона запроваджена на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет" з метою сприяння безпеці банківської системи та запобігання кризовим явищам в умовах воєнного стану.

Нові норми набирають чинності з 4 травня 2024 року. Відтепер банки та інші фінустанови не матимуть права надавати кредити чи інші послуги під заставу товарів подвійного призначення.

Запроваджені обмеження мають на меті недопущення використання фінансової системи для незаконного обігу товарів, які можуть бути застосовані в інтересах ворога.

Нагадаємо, цим же рішенням РНБО, яке 20 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію, було обмежено діяльність онлайн-казино та рекомендовано органам правопорядку посилити заходи з реагування на факти порушення законодавства у цій сфері.

Передумовою до цього стала петиція про обмеження доступу до онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. командира відділення БпЛА в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, сержанта Павла Петриченка, яку він зареєстрував 29 березня.