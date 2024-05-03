Национальный банк запретил выдачу кредитов под залог товаров двойного назначения

Национальный банк Украины запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям совершать активные операции с физическими лицами, если предметом залога для кредита выступают товары двойного использования.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях согласно Единому перечню товаров двойного использования, утвержденному постановлением Кабмина от 28 января 2004 г. № 86 (с изменениями). В этот список, в частности, входят беспилотники, приборы ночного видения, тепловизоры и т.д.

В Нацбанке отмечают, что этот запрет введен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет" с целью содействия безопасности банковской системы и предотвращения кризисных явлений в условиях военного положения.

Новые нормы вступают в силу с 4 мая 2024 года. Теперь банки и другие финучреждения не будут иметь права предоставлять кредиты или другие услуги под залог товаров двойного назначения.

Введенные ограничения преследуют цель недопущения использования финансовой системы для незаконного обращения товаров, которые могут быть применены в интересах врага.

Напомним, этим же решением СНБО, которое 20 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие, была ограничена деятельность онлайн-казино и рекомендовано органам правопорядка усилить меры по реагированию на факты нарушения законодательства в этой сфере.

Предпосылкой для этого стала петиция об ограничении доступа к онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. командира отделения БПЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, сержанта Павла Петриченко, которую он зарегистрировал 29 марта.