Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".

Об этом говорится в Указе президента №234/2024.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

О чем идет речь в решении СНБО

Так, документом предлагаются следующие шаги по противодействию негативным последствиям функционирования сферы азартных игр в сети Интернет:

На период действия правового режима военного положения ввести запрет военнослужащим доступа к игорным заведениям и/или участию в азартных играх в сети Интернет;

Разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в частности, с использованием символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

Запретить регистрацию в интернет-казино нескольких аккаунтов для одного игрока;



определить максимальное время непрерывного участия в азартной игре в сутки для одного аккаунта и ввести обязательные перерывы в игре, определить максимальное время игры в неделю;

Обязать организаторов азартных игр в сети Интернет устанавливать перед началом игры лимит расхода игрока на игру в течение определенного времени (дня, недели, месяца) с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц;

внедрить Государственную систему онлайн-мониторинга;

Провести национальную информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр;

МОЗ Украины обеспечить в трехмесячный срок принятие клинического протокола (стандарта) лечения игровой выраженной зависимости и проведения соответствующего обучения медицинских работников с целью своевременного выявления у пациентов признаков выраженной игровой зависимости, состояний, которые могут предшествовать возникновению такой зависимости, и своевременного предоставления необходимой помощи для профилактики и лечения этой болезни;

Минсоцполитики обеспечить в трехмесячный срок принятие государственного стандарта предоставления социальной услуги "017.4. Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью" и проведение обучения для предоставителей социальных услуг с целью своевременного выявления лиц с признаками игровой зависимости, перенаправление их на лечение или реабилитацию, предоставление таким лицам соответствующих социальных услуг;

СБУ совместно с уполномоченными органами обеспечить в двухмесячный срок проведение проверок организаторов азартных игр относительно соблюдения ими санкционного законодательства Украины;

Рекомендовать НБУ введение в двухнедельный срок запрета приема в качестве залога товаров двойного использования, а также утвердить в двухмесячный срок методические рекомендации для банков по блокированию использования кредитных средств для азартных игр.

Минцифры провести в месячный срок переговоры с компаниями Apple и Google по поводу запрета размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в зоне UA в их магазинах приложений.

Автор петиции по ограничению деятельности онлайн-казино погиб в бою

15 апреля во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб командир отделения БпЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, сержант Павел Петриченко.

Именно он 29 марта зарегистрировал петицию об ограничении доступа к онлайн-казино военнослужащим во время военного положения. Нарушение актуальной темы по лудомании среди военных в последние недели привлекло немалое внимание медиа к Петриченко, в частности, непосредственно накануне гибели видеосюжет о скандальной теме с комментариями этого и других военных выпустил популярный YouTube-канал "Телевидение Торонто".

В своей петиции Петриченко отмечал, что уже третий год военнослужащие находятся далеко от дома, в состоянии стресса и без возможности отдохнуть, что делает их особенно склонными к психологическим проблемам. Для многих из них азартные игры превращаются в основной метод борьбы со стрессом, что легко приводит к развитию зависимости и снижает способность к самоконтролю.

Автор призвал президента внести в Верховную Раду законопроект, предусматривающий запрет на участие военных в азартных играх, на рекламу азартных игр, использующих любую военную атрибутику, на взаимодействие благотворительных фондов с представителями игровой индустрии, на получение военными подразделениями благотворительной помощи от представителей игорного бизнеса или аффилированных с ними лиц и т.п.

В тот же день, 29 марта, Зеленский отреагировал на петицию. В вечернем обращении к народу глава государства поручил руководителям Службы безопасности Украины, Госслужбы спецсвязи, Министерству цифровой трансформации и секретарю Совета национальной безопасности и обороны собрать аналитические данные о работе онлайн-казино и их влиянии на общество.

Уже 4 апреля парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять за основу доработанный законопроект №9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования госрегулирования организации и проведения азартных игр и лотерей.