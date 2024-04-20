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Зеленский подписал указ об ограничении работы онлайн-казино
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".
Об этом говорится в Указе президента №234/2024.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
О чем идет речь в решении СНБО
Так, документом предлагаются следующие шаги по противодействию негативным последствиям функционирования сферы азартных игр в сети Интернет:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- На период действия правового режима военного положения ввести запрет военнослужащим доступа к игорным заведениям и/или участию в азартных играх в сети Интернет;
- Разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в частности, с использованием символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;
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Запретить регистрацию в интернет-казино нескольких аккаунтов для одного игрока;
- определить максимальное время непрерывного участия в азартной игре в сутки для одного аккаунта и ввести обязательные перерывы в игре, определить максимальное время игры в неделю;
- Обязать организаторов азартных игр в сети Интернет устанавливать перед началом игры лимит расхода игрока на игру в течение определенного времени (дня, недели, месяца) с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц;
- внедрить Государственную систему онлайн-мониторинга;
- Провести национальную информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр;
- МОЗ Украины обеспечить в трехмесячный срок принятие клинического протокола (стандарта) лечения игровой выраженной зависимости и проведения соответствующего обучения медицинских работников с целью своевременного выявления у пациентов признаков выраженной игровой зависимости, состояний, которые могут предшествовать возникновению такой зависимости, и своевременного предоставления необходимой помощи для профилактики и лечения этой болезни;
- Минсоцполитики обеспечить в трехмесячный срок принятие государственного стандарта предоставления социальной услуги "017.4. Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью" и проведение обучения для предоставителей социальных услуг с целью своевременного выявления лиц с признаками игровой зависимости, перенаправление их на лечение или реабилитацию, предоставление таким лицам соответствующих социальных услуг;
- СБУ совместно с уполномоченными органами обеспечить в двухмесячный срок проведение проверок организаторов азартных игр относительно соблюдения ими санкционного законодательства Украины;
- Рекомендовать НБУ введение в двухнедельный срок запрета приема в качестве залога товаров двойного использования, а также утвердить в двухмесячный срок методические рекомендации для банков по блокированию использования кредитных средств для азартных игр.
- Минцифры провести в месячный срок переговоры с компаниями Apple и Google по поводу запрета размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в зоне UA в их магазинах приложений.
Автор петиции по ограничению деятельности онлайн-казино погиб в бою
15 апреля во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб командир отделения БпЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, сержант Павел Петриченко.
Именно он 29 марта зарегистрировал петицию об ограничении доступа к онлайн-казино военнослужащим во время военного положения. Нарушение актуальной темы по лудомании среди военных в последние недели привлекло немалое внимание медиа к Петриченко, в частности, непосредственно накануне гибели видеосюжет о скандальной теме с комментариями этого и других военных выпустил популярный YouTube-канал "Телевидение Торонто".
В своей петиции Петриченко отмечал, что уже третий год военнослужащие находятся далеко от дома, в состоянии стресса и без возможности отдохнуть, что делает их особенно склонными к психологическим проблемам. Для многих из них азартные игры превращаются в основной метод борьбы со стрессом, что легко приводит к развитию зависимости и снижает способность к самоконтролю.
Автор призвал президента внести в Верховную Раду законопроект, предусматривающий запрет на участие военных в азартных играх, на рекламу азартных игр, использующих любую военную атрибутику, на взаимодействие благотворительных фондов с представителями игровой индустрии, на получение военными подразделениями благотворительной помощи от представителей игорного бизнеса или аффилированных с ними лиц и т.п.
В тот же день, 29 марта, Зеленский отреагировал на петицию. В вечернем обращении к народу глава государства поручил руководителям Службы безопасности Украины, Госслужбы спецсвязи, Министерству цифровой трансформации и секретарю Совета национальной безопасности и обороны собрать аналитические данные о работе онлайн-казино и их влиянии на общество.
Уже 4 апреля парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал принять за основу доработанный законопроект №9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования госрегулирования организации и проведения азартных игр и лотерей.