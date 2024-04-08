Лидеры игорного бизнеса в Украине умножили состояние в 28 раз за 2023 год

Топ-10 самых успешных компаний игорного бизнеса в 28 раз приумножили свое состояние в прошлом году. В Индекс “Опендатабот” попали 9 онлайн-казино и 1 лотерейный оператор.

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Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что лидеры сферы азартных игр в Украине в 2023 году заработали 54,92 млрд грн. Это в 28 раз больше, чем в 2022 году – 1,94 млрд грн.

Кто стал лидером в области азартных игр?

"В топ попали 9 интернет-казино, двое из которых еще и занимаются букмекерской деятельностью, и 1 лотерейный оператор. Если в 2022-м только треть бизнесов из Индекса смогли получить прибыль - речь о Спейсиксе, Укр Гейм Технолодже и Нейтов АППС - это прошлый год был прибыльным для всех компаний из топ-10", - отмечают в "Опендатабот".

По данным аналитиков, лидером сферы игорного бизнеса стала компания Спейсикс (известная как Cosmolot), принадлежащая Сергею Потапову и британскому бизнесмену Арнульфу Дамерау.

Доход компании в 2023 году превысил показатели предыдущего года в 51 раз, достигнув 27,95 миллиарда гривен.

На втором месте топа расположилась компания Фавбет (бренд FAVBET), владельцем которой является Андрей Матюха. Доход компании в 2023 году увеличился в феноменально 425 раз и составил 9,79 млрд грн.

"Это самый большой прирост среди всех компаний игорного бизнеса, попавших в Индекс. Кроме онлайн-казино компания занимается еще букмекерской деятельностью", - отмечают в "Опендатаботе".

Кроме того, Укр Гейм Технолоджи (бренд PIN-UP) Игоря Зотько, прошлогодний лидер рейтинга, не смог удержать первенство даже несмотря на рост дохода в 4 раза в год. С доходом 3,62 млрд грн. компания опустилась на 3 место.

Увеличив свой доход в 103 раза и заработав 3,4 млрд грн, следующую позицию топа заняла Слотс Ю.Эй Павла Журило. Этой компании принадлежат 2 бренда интернет-казино - SLOTOKING и 777.

На пятом месте с доходом 3,1 млрд грн находится компания Вбет (бренд VBET), владельцем которой является гражданин Армении Погосян Рудольф.

"В 2023 году бизнесу удалось увеличить свой доход в 19 раз по сравнению с 2022 годом. Компания Вбет получает доходы от интернет-казино, интернет-покера и букмекерской деятельности", - подчеркивают аналитики.

Далее в топе расположилась компания Геймдев (бренд SLOTS CITY), владельцем которой является гражданин Израиля Яков Финкельштейн. Доход компании составил 2,5 млрд грн в прошлом. Это в 35 раз больше, чем в 2022 году.

На седьмую строчку занимает компания Фёрст Элемент (бренд F1RST), владельцами которой являются Артем Юшков и Сергей Белик. Компании удалось увеличить свой доход в 43 раза и заработать 2 млрд грн в 2023 году.

Компания Лимон (бренд ChampionCasino), владельцем которой является Руслан Дроздов, попала на 8-ю позицию с доходом в 1,42 млрд грн. Это в 357 раз больше, чем в 2022 году.

Последнее онлайн-казино, которому удалось попасть в топ — компании Нейтов АППС (бренд Super Gra), которым владеет гражданин Великобритании – Чубини Иракли. Компания увеличила свой доход в 55 раз и заработала 604 млн грн.

"Украинская национальная лотерея (УНЛ) стала единственным лотерейным оператором, попавшим в Индекс. Ее доход увеличился в 2,5 раза в прошлом году и составил 516 млн грн. УНЛ принадлежит китайской компании, основателем которой является британский бизнесмен Фогго Майкл Джон", – констатируют в "Опендатаботе".

Кто выбыл из топа в 2024 году?

Как сообщает "Опендатабот", лотерейный оператор М.С.Л. (бренд МСЛ) и компания Волна 4444 (Залы игровых автоматов, бренд 4444) покинули рейтинг Индекса Опендатабота, получив лишь в 1,5 раза больший доход в 2023 году.

Казино Фаворит в прошлом году получило на 8% меньший доход, чем в 2022 году и выбыло из рейтинга. А компании Джокер ЮА (бренд JOKER) КРАИЛ аннулировал лицензию в декабре 2022 года.

Ликвидация КРАИЛ

Напомним, что в апреле Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект 9256д о ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), а также выступил за усиление контроля за игорным бизнесом.

Законопроект предусматривает ограничение рекламы азартных игр, ограничение посещения и участия в азартных играх уязвимых категорий населения на период военного положения и установление дополнительных критериев аннулирования лицензий.

КРАИЛ планируют подчинить одному из органов исполнительной власти.

Президент Владимир Зеленский поручил руководителям Службы безопасности, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитические данные о работе онлайн-казино и их влияние на общество.

Игорный бизнес в Украине

Кабинет министров отменил распространение на деятельность по организации и проведению азартных игр нормы об автоматическом продлении сроков действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера.

Также Владимир Зеленский подписал закон о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

Документом предусматривается восстановление законодательной нормы о том, что плательщиками единого налога третьей группы, использующими особенности налогообложения в условиях военного положения, не могут быть субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей, пари.

Напомним, что игорный бизнес за 2023 год уплатил более 10 млрд грн налогов. В то же время общий оборот игорного бизнеса вырос почти в 15 раз в год и достиг 207 млрд грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com