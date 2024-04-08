Лідери грального бізнесу в Україні помножили статки у 28 разів за 2023 рік

Топ-10 найуспішніших компаній грального бізнесу у 28 разів примножили свої статки минулого року. До Індексу Опендатабот потрапили 9 онлайн-казино та 1 лотерейний оператор.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, лідери сфери азартних ігор в Україні у 2023 році заробили 54,92 млрд грн. Це у 28 разів більше, ніж у 2022 році — 1,94 млрд грн.

Хто став лідером у сфері азартних ігор?

"До топу потрапили 9 інтернет-казино, двоє з яких ще й займаються букмекерською діяльністю, та 1 лотерейний оператор. Якщо у 2022-му лише третина бізнесів з Індексу змогли отримати прибуток — мова про Спейсікс, Укр Гейм Технолоджі та Нейтів АППС — то минулий рік був прибутковим для всіх компаній з топ-10", - зауважують в "Опендатабот".

За даними аналітиків, лідером сфери грального бізнесу стала компанія Спейсікс (відома як Cosmolot), яка належить Сергію Потапову та британському бізнесмену Арнульфу Дамерау.

Дохід компанії у 2023 році перевищив показники попереднього року у 51 раз, досягнувши 27,95 мільярда гривень.

На другому місці топу розташувалась компанія Фавбет (бренд FAVBET), власником якої є Андрій Матюха. Дохід компанії у 2023 році збільшився у феноменальні 425 разів та склав 9,79 млрд грн.

"Це найбільший приріст серед усіх компаній грального бізнесу, які потрапили до Індексу. Окрім онлайн-казино компанія займається ще букмекерською діяльністю", - зазначають в "Опендатабот".

Крім того, Укр Гейм Технолоджі (бренд PIN-UP) Ігора Зотько, минулорічний лідер рейтингу, не зміг втримати першість навіть попри зростання доходу у 4 рази за рік. Із доходом 3,62 млрд грн компанія опустилася на 3 місце.

Збільшивши свій дохід у 103 рази та заробивши 3,4 млрд грн, наступну позицію топу посіла Слотс Ю.Ей Павла Журило. Цій компанії належать 2 бренди інтернет-казино — SLOTOKING та 777.

На п’ятому місці з доходом 3,1 млрд грн знаходиться компанія Вбет (бренд VBET), власником якої є громадянин Вірменії Погосян Рудольф.

"У 2023 бізнесу вдалося збільшити свій дохід у 19 разів порівняно з 2022 роком. Компанія Вбет отримує прибутки від інтернет-казино, інтернет-покеру та букмекерської діяльності", - підкреслюють аналітики.

Далі у топі розташувалась компанія Геймдев (бренд SLOTS CITY), власником якої є громадянин Ізраїлю Яків Фінкельштейн. Дохід компанії склав 2,5 млрд грн минулоріч. Це у 35 разів більше, ніж у 2022-му.

Сьому сходинку посідає компанія Фьорст Елемент (бренд F1RST), власниками якої є Артем Юшков та Сергій Бєлік. Компанії вдалось збільшити свій дохід у 43 рази та заробити 2 млрд грн у 2023 році.

Компанія Лімон (бренд ChampionCasino), власником якої є Руслан Дроздов, потрапила на 8 позицію з доходом у 1,42 млрд грн. Це у 357 разів більше, ніж у 2022 році.

Останнє онлайн-казино, якому вдалось потрапити до топу — компанії Нейтів АППС (бренд Super Gra), яким володіє громадянин Великобританії — Чубіні Іраклі. Компанія збільшила свій дохід у 55 разів та заробила 604 млн грн.

"Українська національна лотерея (УНЛ) стала єдиним лотерейним оператором, який потрапив до Індексу. Її дохід збільшився у 2,5 рази минулоріч та склав 516 млн грн. УНЛ належить китайській компанії, засновником якої є британський бізнесмен Фогго Майкл Джон", - констатують в "Опендатабот".

Хто вибув з топу у 2024?

Як повідомляє "Опендатабот", лотерейний оператор М.С.Л. (бренд МСЛ) та компанія Волна 4444 (Зали гральних автоматів, бренд 4444) покинули рейтинг Індексу Опендатабота, отримавши лише у 1,5 рази більший дохід у 2023 році.

Казино Фаворит торік отримало на 8% менший дохід, ніж у 2022-му та вибуло з рейтингу. А компанії Джокер ЮА (бренд JOKER) КРАІЛ анулював ліцензію у грудні 2022 року.

Ліквідація КРАІЛ

Нагадаємо, що у квітні Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт 9256д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), а також виступив за посилення контролю за гральним бізнесом.

Законопроєкт передбачає обмеження реклами азартних ігор, обмеження відвідування та участі в азартних іграх вразливих категорій населення на період воєнного стану та встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій.

КРАІЛ планують підпорядкувати одному з органів виконавчої влади.

Додамо, що президент Володимир Зеленський доручив керівникам Служби безпеки, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати аналітичні дані щодо роботи онлайн-казино та їхнього впливу на суспільство.

Гральний бізнес в Україні

Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлювання законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Нагадаємо, що гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу виріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн.

Фото: ua.depositphotos.com