У 2023 році гральний бізнес сплатив до бюджету рекордну суму податків

Протягом 2023 року державний бюджет України поповнився на 10,4 млрд грн, які надійшли у вигляді податків від грального бізнесу.

Про це повідомив перший заступник керівника комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Гральний бізнес за 2023 рік сплатив: 10,4 млрд грн податків. Це в 51 раз більше ніж у 2021-му і 14-ть раз більше ніж в минулому, 2022-му році", - зазначив нардеп.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що за весь 2022 рік податки від грального бізнесу становили лише 730 млн грн.

"Великі вітання окремим "видатним" діячам опозиції, що традиційно скиглять про марність легалізації грального бізнесу. В листопаді він приніс армії 2,2 млрд грн", - зауважив він.

Гетманцев також подякував Верховній Раді за підтримку ініціативи з оподаткування онлайн-казино.

Нагадаємо, Кабінет міністрів скасував поширення на діяльність з організації та проведення азартних ігор норми про автоматичне продовження строків діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру.

Також Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Документом передбачається відновлення законодавчої норми про те, що платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування в умовах воєнного стану, не можуть бути суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей, парі.

Фото: ua.depositphotos.com