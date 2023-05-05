Корпоративні права 1xBet передали до АРМА

Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), отримало в управління 100% статутного капіталу ТОВ "Твоя беттінгова компанія", що працювало під брендом 1xBet, в сумі 30 мільйонів гривень.

Про це свідчать повідомлення самого агентства та Офісу генерального прокурора, що клопотав перед судом про передачу корпоративних прав товариства до АРМА.

Зазначається, що протягом 2021-2022 років група осіб, використовуючи низку вебресурсів, здійснювала букмекерську діяльність та азартні ігри в інтернеті без ліценції на провадження такого виду діяльності.

За даними слідства, внаслідок умисного ухилення від сплати податків державний бюджет втратив понад 500 мільйонів гривень. Як вказують в ОГП, за результатами аналізу структури права власності юрособи, яка отримала ліцензію та надавала право на використання торгівельного знаку букмекерській компанії, було встановлено, що її кінцевим бенефіціаром є громадянин Росії.

Наразі до товариства застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції. Також вживаються заходи щодо відшкодування заданих протиправними діями збитків.

Розслідування ведеться Бюро економічної безпеки за фактами незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, а також ухилення від сплати податків (частина 2 статті 203-2, частина 3 статті 212 Кримінального кодексу).

В свою чергу, АРМА після збору та аналізу інформації про переданий актив має намір оголосити відкритий конкурс для управителів арештованими корпоративними правами.