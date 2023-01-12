Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компанії, що співпрацює з російським 1xBet

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 12 січня про запровадження санкцій проти компанії Royal Pay Europe з юридичною адресою у Латвії.

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Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Санкції ввели терміном на 5 років. Вони передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона участі у приватизації та оренді державного майна, заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції.

За інформацією ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку. Фірма заснована у 2016 році, у 2017-му отримала ліцензію заснування електронних грошей у Британії, яка наділила її правом приймати платежі та обслуговувати карткові угоди у європейській та британській юрисдикціях, та зареєструвала її у Латвії.

Зазначається, що компанія співпрацює із російським букмекером 1xBet.

Нагадаємо, у вересні цього року через "російський слід" Комісія з регулювання азартних ігор та лотерейпозбавила ліцензій для роботи в Україні ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка працювала під брендом 1хBet. Попри це, проросійський букмекерпродовжує нелегально працювати в Україні інамагається повернутисобі ліцензії для роботи через суд.