- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компанії, що співпрацює з російським 1xBet
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 12 січня про запровадження санкцій проти компанії Royal Pay Europe з юридичною адресою у Латвії.
Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Санкції ввели терміном на 5 років. Вони передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинка виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона участі у приватизації та оренді державного майна, заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції.
За інформацією ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку. Фірма заснована у 2016 році, у 2017-му отримала ліцензію заснування електронних грошей у Британії, яка наділила її правом приймати платежі та обслуговувати карткові угоди у європейській та британській юрисдикціях, та зареєструвала її у Латвії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що компанія співпрацює із російським букмекером 1xBet.
Нагадаємо, у вересні цього року через "російський слід" Комісія з регулювання азартних ігор та лотерейпозбавила ліцензій для роботи в Україні ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка працювала під брендом 1хBet. Попри це, проросійський букмекерпродовжує нелегально працювати в Україні інамагається повернутисобі ліцензії для роботи через суд.