Зеленский ввел в действие санкции СНБО против компании, сотрудничающей с российским 1xBet

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 12 января о введении санкций против компании Royal Pay Europe с юридическим адресом в Латвии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Санкции введены сроком на 5 лет. Они предусматривают блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества, запрет совершения сделок по ценным бумагам, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции.

По информации СМИ, Royal Pay Europe принадлежит россиянину с кипрским паспортом Сергею Кондратенко. Фирма основана в 2016 году, в 2017-м получила лицензию на создание электронных денег в Британии, которая наделила ее правом принимать платежи и обслуживать карточные соглашения в европейской и британской юрисдикциях, и зарегистрировала ее в Латвии.

Отмечается, что компания сотрудничает с российским букмекером 1xBet.

Напомним, в сентябре этого года через "российский след" Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий для работы в Украине ООО "Твоя беттинговая компания", работавшая под брендом 1хBet. Несмотря на это, пророссийский букмекер продолжает нелегально работать в Украине и пытается вернуть себе лицензии на работу через суд.