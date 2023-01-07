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Киркоров, Петросян, Якубович: Украина ввела санкции против российских артистов

Киркоров, Петросян, Якубович: Украина ввела санкции против российских артистов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 января о введении санкций в отношении российских артистов.

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Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента 7 января.

Санкции введены сроком на 10 лет. Они предусматривают, в частности, блокирование активов, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов и лишение государственных наград Украины.

Среди попавших под санкции: певица Ирина Аллегрова, телеведущая Жанна Бадоева, певец Дмитрий Билан, рок-музыкант Сергей Бобунец, телеведущая Дана Борисова, певица Виктория Дайнеко, певица Лариса Долина, певцы Валерий Кипелов, Филип Киркоров, Лолита Милявская, режиссер Никита Михалков, артист Евгений Петросян, певцы Владимир Пресняков, Стас Пьеха и Пелагея Телегина, пропагандистка Маргарита Симоньян, певец Михаил Шуфутинский, певица Анита Цой, телеведущий Леонид Якубович и другие.

Всего в списке 119 человек.

Автор:
Нина Комащенко