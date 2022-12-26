СНБО рассмотрит санкции против российских силовиков и представителей ИТ-сектора

Межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики передала на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по санкциям в отношении российских силовиков и отдельных представителей ИТ-сектора. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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"В рамках усиления санкционного давления на государство-террориста и лиц, поддерживающих или способствующих агрессии РФ против Украины, Межведомственная рабочая группа рекомендовала передать на рассмотрение СНБО предложения по принятию санкций против более 1300 представителей силовых органов РФ. В частности, ФСБ, службы внешней разведки, нацгвардии РФ, министерства внутренних дел, судебной власти. То есть против лиц, непосредственно причастных к преступлениям в Украине и против Украины", - цитирует пресс-служба министра экономики Юлию Свириденко.

Свириденко добавила, что также рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более чем 500 юридических и физических лиц ИТ-сферы РФ. Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, разными платформами, которые режим Путина использует для пропаганды.

Междуведомственная рабочая группа рассмотрела на заседании ряд вопросов, направленных на усиление сотрудничества с партнерами Украины и увеличение эффекта санкционного давления. В частности, вопросы:

отражение странами-партнерами санкций, принятых ранее Украиной;

невозможность получения российской федерацией и республикой в Беларуси товаров критического импорта. В первую очередь – товаров и комплектующих, которые используются для производства вооружения и военной техники.

Напомним, что 16 декабря решение о введении девятого пакета санкций против России было принято Европейским союзом. В частности, он содержит санкции против российских банков.