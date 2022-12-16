ЄС офіційно запровадив дев'ятий пакет санкцій проти Росії, але послабив деякі попередні обмеження

Рада Європейського Союзу 16 грудня офіційно ухвалила дев'ятий санкційний пакет проти Російської Федерації у відповідь на розв'язану Росією війну проти України. Про це повідомила пресслужба Ради.

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"Після їжі та голоду Путін тепер обрав зброєю зиму, свідомо позбавляючи мільйони українців води, електроенергії та опалення. Європейський Союз реагує на цю останню ескалацію та військовий злочин 9-м пакетом жорстких санкцій. Ми продовжуватимемо націлюватися на економіку і проти тих, хто відіграє важливу роль у цій жорстокій війні", — прокоментував верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

ЄС запроваджує нові заходи експортного контролю та обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки шляхом значного розширення списку суб’єктів, пов’язаних з російським військово-промисловим комплексом. Санкцій додатково запроваджують проти 168 установ військово-промислового комплексу Росії.

Крім того, ЄС розширив заборону на експорт товарів і технологій, пов’язаних з авіацією та космонавтикою. Тобто відтепер діятиме заборона на прямий експорт двигунів для безпілотників до Росії та будь-якої третьої країни, яка може постачати безпілотники до Росії.

В то же час ЄС послабив деякі обмеження, дозволивши розморозити активи та економічні ресурси осіб , які "мали значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарськими та харчовими продуктами, включаючи пшеницю та добрива, до їх включення до санкційного списку.

Рада ЄС вирішила заморозити активи ще двох російських банків, але не уточнила яких саме. Також додадуть Російський банк розвитку регіонів до списку російських державних або контрольованих організацій, на які поширюється повна заборона на операції.

Крім того, Рада ініціювала процес призупинення дії ліцензій на мовлення чотирьох російських ЗМІ: НТВ/НТВ "Мир", Росія 1, РЕН ТВ і Перший канал. Запровадили заборону на надання РФ послуг з реклами ЄС, маркетингових досліджень і опитування громадської думки, а також послуг з випробувань і технічної перевірки продукції.

Також заборонили нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор, за винятком діяльності з видобутку корисних копалин і кар’єрів, пов’язаних із певною критичною сировиною. Окрім економічних санкцій, Рада вирішила прийняти комплексний пакет індивідуальних санкцій.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала запровадити дев’ятий пакет санкцій проти Росії 7 грудня.

Новий пакет санкцій має на меті придушити "зміцнення російського промислового потенціалу за допомогою розширеного списку зі 169 організацій, що постачають товари, які можуть сприяти технологічному вдосконаленнюросійського сектору оборони та безпеки.