США готують пакет санкцій проти Росії та Китаю — Bloomberg

Білий дім готується запровадити санкції проти Росії та Китаю за порушення прав людини в цих країнах. Про це 9 грудня повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновника, знайомого з цим питанням.

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Обмеження щодо Росії будуть запроваджені через спроби країни придбати зброю, зокрема безпілотники у Ірану. Санкції проти Китаю будуть зосереджені на рибній промисловості цієї країни.

Санкції запровадять згідно з Глобальним законом Магнітського, який дозволяє розширення використання економічних санкцій на випадки порушення прав людини. Примітно, що документ назвали на честь Сергія Магнітського, адвоката, який помер у російському ув'язненні після того, як звинуватив чиновників у цій країні в корупції.

Нагадаємо, США вже запровадили сотні обмежень та заборон проти фізичних осіб, компаній і державних установ у Росії. Майже вся російська законодавча влада перебуває під санкціями Заходу через військове вторгнення в Україну.

Відомо, що наразі адміністрація президента США Джозефа Байдена працює над тим, щоб визнати Росію "країною спонсором тероризму" так, щоб мінімізувати наслідки такого рішення. У Конгрессі США розробляється альтернативний законопроєкт.

Раніше Сенат США вже схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

Але тоді голова Держдепу США Ентоні Блінкен побоювався ухвалення такого рішення. Він вважає, що проти країни-агресора РФ вже діють доволі жорсткі санкції, а цей статус не дозволить посилити тиск.

Джерело фото: ua.depositphotos.com