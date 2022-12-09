Росія отримала нову партію іранських дронів, - розвідка Британії

Росія вперше за три тижні відновила атаки на Україну за допомогою іранських безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Британська розвідка не виключає, що Росія одержала нову партію дронів із Ірану.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

"Ймовірно, що Росія вичерпала свій попередній запас із кількох сотень іранських дронів і тепер отримала поповнення", – зазначають у відомстві.

Там нагадують, що 6 грудня Генштаб Збройних сил України повідомив про збиття 17 БПЛА, зокрема 14 "Шахед-136".

А 7 грудня 2022 року українські офіційні особи повідомили про використання наданих Іраном БПЛА OWA по Запорізькій та Дніпропетровській областях.

До цього останнє повідомлення про збиття іранських дронів в Україні було 17 листопада 2022 року.

"Ймовірно, що Росія відновила атаки за допомогою нещодавно поставлених систем БПЛА OWA", – зазначають у розвідці Британії.

Як нещодавно заявив помічник командувача Об'єднаних сил Євгеній Силкін, російська армія призупинила використання у війні проти України іранських дронів не через їхній дефіцит, а через морози, які цьому заважають через технічні особливості безпілотників.

Зазначимо, що нещодавно Головне управління розвідки Міністерства оборони України вказувало, що нові розвідувальні дані, зібрані зі збитих в Україні іранських безпілотників, свідчать, що більшість частин БПЛА виробляються компаніями в США та європейських країнах-союзниках самої України.