Росія та Іран домовилися про початок виробництва безпілотників на території РФ, – Washington Post

Москва та Тегеран таємно вели переговори щодо виробництва безпілотників. Врешті-решт, країни домовилися про виготовлення БПЛА на території Росії. Про це повідомляє американська газета The Washington Post з посиланням на джерела в американській розвідці.

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Відомо, що наразі країни працюють над процесом передачі проєктів і ключових компонентів, які можуть дозволити почати виробництво протягом декількох місяців.

Офіційні особи вважають, що повна реалізація цієї угоди призведе до зміцнення російсько-іранського альянсу, що може призвести до ескалації в Україні. Розмістивши потужності на своїй території, Росія могла б різко збільшити свої запаси відносно недорогих дронів-камікадзе, які можуть призводити до значних руйнувань.

Як відомо, окрема делегація на чолі з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим вирушила до Тегерана 9 листопада. За інформацією розвідки, саме тоді і була підписана угода.

Нагадаємо, в Ірані вперше визнали, що постачали дрони Росії. Однак, це нібито було ще до початку повномасштабного вторгнення та у невеликих кількостях. Але деталі іранських безпілотників було виготовлено після повномасштабного вторгнення Росії.

При цьому Міністерство закордонних справ України заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян зробило його співучасником злочину агресії та військових злочинів, після чого ініціювало розрив дипломатичних відносин із цією країною.

В свою чергу ЄС запровадив санкції проти виробника дронів Shahed Aviation Industries, а також трьох іранських воєначальників, відповідальних за постачання озброєння до Росії. До них приєдналися Велика Британія та Швейцарія.