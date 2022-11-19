Россия и Иран договорились о начале производства беспилотников на территории РФ, – Washington Post

Москва и Тегеран тайно вели переговоры о производстве беспилотников. В конце концов, страны договорились об изготовлении БПЛА на территории России. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Известно, что в настоящее время страны работают над процессом передачи проектов и ключевых компонентов, которые могут разрешить начать производство в течение нескольких месяцев.

Официальные лица считают, что полная реализация этого соглашения приведет к укреплению российско-иранского альянса, что может привести к эскалации в Украине. Разместив мощности на своей территории, Россия могла бы резко увеличить свои запасы относительно недорогих дронов-камикадзе, которые могут приводить к значительным разрушениям.

Как известно, отдельная делегация во главе с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым отправилась в Тегеран 9 ноября. По информации разведки, именно тогда и было подписано соглашение.

Напомним, в Иране впервые признали, что поставляли дроны России, однако это якобы было еще до начала полномасштабного вторжения. Но детали иранских беспилотников были сделаны после полномасштабного вторжения России.

При этом Министерство иностранных дел Украины заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан сделало его соучастником военных преступлений, после чего инициировало разрыв дипломатических отношений с этой страной.

В свою очередь, ЕС ввел санкции против производителя дронов Shahed Aviation Industries, а также трех иранских военачальников, ответственных за поставку вооружения в Россию. К ним присоединились Великобритания и Швейцария.