Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет, - разведка

Стране-агрессору РФ не хватает своих запасов оружия, поэтому она договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

“По данным военной разведки Украины летом этого года был заключен контракт РФ с Ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов – Shahed и Mohajer. Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц", - отметил Скибицкий.

По его словам, из-за западных санкций, влияющих на производство вооружений, у РФ возник дефицит современного оружия. Поэтому Россия пытается приобрести вооружение у других стран – мировых изгоев.

Скибицкий подчеркнул, что военной разведкой Украины была подтверждена информация о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.

"Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция нашей дипломатии, военной разведки и других структур, которые упорно работают, чтобы доказать мировому сообществу насколько опасны поставки Ираном вооружений в Россию", - подчеркнул Скибицкий.

Он отметил, что уже есть практические результаты в этом направлении.

"После демонстрации реальных доказательств Иран изменил свою позицию и перестал отрицать свою причастность к поставкам вооружений России. Активная работа на этом направлении продолжается", - подытожил Скибицкий.

Ранее в разведке сообщалось, что оккупанты хранят иранские дроны и баллистические ракеты на территории Курской АЭС.

Напомним, в Иране впервые признали, что поставляли дроны России. Однако это якобы было еще до начала полномасштабного вторжения и в небольших количествах.

Но детали иранских беспилотников были изготовлены после полномасштабного вторжения в Россию.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог предоставил официальным лицам США доказательства использования иранских дронов страной-агрессором РФ в Украине.