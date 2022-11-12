- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет, - разведка
Стране-агрессору РФ не хватает своих запасов оружия, поэтому она договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
“По данным военной разведки Украины летом этого года был заключен контракт РФ с Ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов – Shahed и Mohajer. Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая – около 250 единиц", - отметил Скибицкий.
По его словам, из-за западных санкций, влияющих на производство вооружений, у РФ возник дефицит современного оружия. Поэтому Россия пытается приобрести вооружение у других стран – мировых изгоев.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Скибицкий подчеркнул, что военной разведкой Украины была подтверждена информация о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.
"Мы понимаем угрозу применения баллистических ракет против нашего государства, поэтому сегодня очень активна позиция нашей дипломатии, военной разведки и других структур, которые упорно работают, чтобы доказать мировому сообществу насколько опасны поставки Ираном вооружений в Россию", - подчеркнул Скибицкий.
Он отметил, что уже есть практические результаты в этом направлении.
"После демонстрации реальных доказательств Иран изменил свою позицию и перестал отрицать свою причастность к поставкам вооружений России. Активная работа на этом направлении продолжается", - подытожил Скибицкий.
Ранее в разведке сообщалось, что оккупанты хранят иранские дроны и баллистические ракеты на территории Курской АЭС.
Напомним, в Иране впервые признали, что поставляли дроны России. Однако это якобы было еще до начала полномасштабного вторжения и в небольших количествах.
Но детали иранских беспилотников были изготовлены после полномасштабного вторжения в Россию.
Ранее президент Израиля Ицхак Герцог предоставил официальным лицам США доказательства использования иранских дронов страной-агрессором РФ в Украине.