Росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет, - розвідка

Країні-агресору РФ не вистачає своїх власних запасів зброї, тому вона домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.

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Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

“За даними воєнної розвідки України влітку цього року був заключений контракт РФ з іраном щодо постачання близько 1750 безпілотних літальних апаратів двох видів – “Shahed” та “Mohajer”. Перша партія таких БпЛА, що надійшла до Росії, становила близько 350 одиниць, друга – близько 250 одиниць", - зауважив Скібіцький.

За його словами, через західні санкції, які впливають на виробництво озброєнь, у РФ виник дефіцит сучасної зброї. Через це Росія намагається придбати озброєння в інших країн – світових ізгоїв.

Скібіцький наголосив, що воєнною розвідкою України була підтверджена інформація про підготовку проєкту домовленості про постачання іранських балістичних ракет до Росії.

"Ми розуміємо загрозу застосування балістичних ракет проти нашої держави, тому сьогодні дуже активна позиція нашої дипломатії, воєнної розвідки та інших структур, які наполегливо працюють, щоб довести світовій спільноті наскільки небезпечним є постачання Іраном озброєнь до Росії", - підкреслив Скібіцький.

Він зауважив, що є вже практичні результати у цьому напрямку.

"Після демонстрації реальних доказів, Іран змінив свою позицію та перестав спростовувати свою причетність до постачання озброєнь Росії. Активна робота на цьому напрямі триває”, - підсумував Скібіцький.

Раніше у розвідці повідомляли, що окупанти зберігають іранські дрони і балістичні ракети на території Курської АЕС

Нагадаємо, в Ірані вперше визнали, що постачали дрони Росії. Однак, це нібито було ще до початку повномасштабного вторгнення та у невеликих кількостях.

Але деталі іранських безпілотників було виготовлено після повномасштабного вторгнення Росії.

Раніше президент Ізраїлю Іцхак Герцог надав офіційним особам США докази використання іранських дронів країною-агресором РФ в Україні.